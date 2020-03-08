Амурская медицина делает шаг вперед

08.03.2020, 5:48, Новости дня

Ремонт детских поликлиник, устранение нехватки кадров, закупка оборудования и многое другое. В Амурской области медицинское обслуживание выводят на новый уровень — в рамках нацпроекта Здравоохранение. Цели на 2020 год обсудили на коллегии при региональном Минздраве.

Полное укомплектование больниц профессионалами сегодня важнейшая задача, говорили в ходе встречи. 70 миллионов рублей будет потрачено в этом году на программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Губернатор призвал муниципалитеты сосредоточиться на том, чтобы эти средства действительно помогли устранить дефицит кадров.

"Здесь во многом, конечно, нужно обратить главам внимание на эту проблему. Вы должны оказать максимальное содействие в ее решении, в том числе в поиске и предоставлении жилья. Оказании помощи в адаптации тем врачам, которые к вам приезжают", — сообщил Василий Орлов, губернатор Амурской области.

В прошлом году было принято решение о ремонте всех детских поликлиник региона. Работы должны быть завершены в текущем, подчеркнул губернатор. Общая стоимость реконструкции — порядка трехсот миллионов рублей. По программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в этом году будет закуплено спецоборудование для первичных профильных отделений Свободного, Райчихинска, Зеи на сумму более 70-ти миллионов рублей. Что касается онкологии, в Приамурье планируется открыть 5 центров амбулаторной помощи. На оснащение областного онкодиспансера предусмотрено порядка 300 миллионов рублей. На особом контроле диспансеризация населения.

"Практически во всех медорганизациях расширен диапазон приема пациентов. В вечерние часы это с 17 до 20 часов. Кроме того, это работа в выходные дни, организованы отдельные кабинеты для того, что была возможность проходить медосмотры, минуя основную очередь", — отметила Евгения Жарновникова, министр здравоохранения Амурской области.

Акцент в развитии здравоохранения делается и на мобильность медицинской помощи. Это выездные службы, передвижные амбулатории, "Онкопатруль". Планируется приобрести 10 передвижных ФАПов. Ездить по области будут также стоматологии и флюорограф-маммографы. В приоритете — улучшение сети медицинских организаций первичного звена и доступности их для населения.

"Принимаются меры по активизации привлечения кадров в первичное звено. Прежде всего, это, конечно, материальная поддержка, которая будет складываться уже в размерах до двух миллионов. Это активная работа здравоохранения с медакадемией, медколлеждем, профориентация учащихся школ области", — сообщил Александр Платонов, председатель Медицинской палаты Амурской области.

Продолжатся в регионе и внедрение в работу медицинских учреждений системы "бережливого здравоохранения", цифровизация отрасли.