Голы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» одолеть «Бостон»

08.03.2020, 5:48, Новости дня

Матчем в Бостоне между местными "Брюинз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" взяли верх над хозяевами льда со счетом 5:3. Вратарь гостей Андрей Василевский отразил 35 бросков из 38.

Его соотечественники и партнеры по команде Никита Кучеров и Михаил Сергачев записали в свой актив по шайбе. Кроме того, российский защитник отметился еще и результативной передачей.

Помимо Кучерова и Сергачева за победителей голы забили Энтони Чирелли, Седрик Пакетт и Алекс Киллорн. У проигравших отличились Чарли Макэвой, Шон Курали и Давид Пастрняк. Последний с 48 шайбами возглавил снайперскую гонку сезона, опередив Александра Овечкина.



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