Саудовская Аравия собралась увеличить добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

08.03.2020, 5:30, Новости дня

Саудовская Аравия намерена в апреле увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки из-за срыва сделки между Россией и ОПЕК, информирует Bloomberg.

По данным осведомленных источников, в марте королевство добывает порядка 9,7 млн баррелей нефти в сутки, однако намерено увеличить объемы добычи в апреле до 10 млн баррелей. Источники на условиях анонимности также сообщили, что представители Саудовской Аравии заявили о готовности в случае необходимости нарастить добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки, передает ТАСС.

По версии Bloomberg, такая тактика Эр-Рияда нацелена на оказание максимального давления на российскую сторону для ее возвращения за стол переговоров.

Напомним, в пятницу стало известно о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти. В тот же день цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что РФ и ОПЕК будут продолжать сотрудничество в рамках хартии, подписанной 24 странами ОПЕК+ в июне 2019 года. При этом он уточнил, что обязательств по дальнейшему сокращению добычи нефти ни у кого нет, наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний.

В министерстве энергетики ОАЭ утверждают, что РФ якобы запросила больше времени на решение о дополнительном сокращении добычи нефти.

В «Лукойле» ежедневные потери РФ от разрыва сделки с ОПЕК оценили в 100-150 млн долларов.



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