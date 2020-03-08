Зеленский: договориться с Россией о мире в Донбассе нужно до декабря

08.03.2020, 5:30, Новости дня

У Украины есть девять месяцев на то, чтобы достигнуть с Россией соглашения о мирном урегулировании конфликта в Донбассе и начать воплощать его в жизнь. Об этом заявил в интервью The Guardian президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, переговоры в нынешнем формате не могут продолжаться дольше – если результат не будет достигнут, Украина будет искать «иную стратегию» .

Зеленский первоначально сказал, что на переговоры с Россией отводится год, а затем уточнил, что это время отсчитывается с саммита в «нормандском формате» , который прошёл в декабре в Париже.

На саммите с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии стороны согласились продолжать работу по воплощению в жизнь Минских соглашений об урегулировании в Донбассе. Однако Украина и Россия по-разному трактуют ряд их положений.

Зеленский рассказал журналистам о том, что во время их первой встречи с Владимиром Путиным на саммите в Париже российский президент критиковал украинских радикальных националистов. На это президент Украины ответил, что в России много своих радикалов. «Мне показалось, что он меня слушал» , – сказал Зеленский о своём диалоге с президентом России.

О том, какой может быть стратегия Украины в случае провала переговоров в «нормандском формате» , Зеленский не сказал. Он, однако, подчеркнул, что считает неправильным бороться за территории силой ценой больших потерь.

Большая часть вопросов касалась истории с импичментом президента США Дональда Трампа, центральную роль в которой играла Украина. По словам Зеленского, Украина вышла из этой истории "с гордо поднятой головой". Он отказался критиковать кого бы то ни было из американских политиков, включая Трампа, но сказал, что по-прежнему ждёт от президента США приглашения в Белый дом – его, несмотря на обещания, пока так и не последовало.

Зеленский также предсказал перемены в России после ухода Владимира Путина с поста президента. По его словам, "все тоталитарные режимы кончают одинаково" и возможное "закручивание гаек" в конце концов приводит к взрыву общественного недовольства. При этом он сказал, что не желал бы России кровавой революции и жертв.