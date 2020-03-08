Le Monde — переговоры Лондона и Брюсселя по брекситу омрачены серьёзными разногласиями

08.03.2020, 5:12, Новости дня

Между Лондоном и Брюсселем остаётся множество крайне серьёзных разногласий по вопросу окончательного выхода Великобритании из ЕС, пишет Le Monde. Об этом заявили представители обеих сторон по итогам прошедших в Брюсселе на этой неделе переговоров. Как пишет издание, главными камнями преткновения являются честные условия конкуренции, сотрудничество в судебной сфере и вопрос о доступе к британским водам для европейских рыболовов.



Reuters

На этой неделе Великобритания и Европейский союз начали переговоры в попытке определить, какими будут их отношения с 1 января 2021 года, когда Великобритания окончательно покинет «европейский дом», — если Борис Джонсон не изменит своего решения и не попросит новой отсрочки, пишет Le Monde.

Как напоминает издание, в понедельник 2 марта главный переговорщик со стороны Европы Мишель Барнье встретился со своим британским коллегой Девидом Фростом, а со вторника по четверг их команды численностью более ста человек с каждой стороны заперлись для обсуждения в главном конгресс-центре Брюсселя.

Как признался по итогам встречи Барнье, между Лондоном и Брюсселем остаётся «множество крайне серьёзных разногласий». Британская сторона согласилась, что переговоры «будут очень сложными». Тем не менее на этот раз оба участника, следующая встреча которых назначена на 18 марта, согласны по поводу наличия разногласий и их мотивов, что случается не всегда, замечает источник газеты, знакомый с ходом переговоров.

Одним из пунктов, по которым у сторон имеются расхождения, стали честные условия конкуренции. Брюссель настаивает, что Британия получит соглашение о свободной торговле, не облагаемое налогами и квотами, только в том случае, если оно будет соответствовать стандартам ЕС в области охраны окружающей среды, государственной помощи и трудового законодательства. При этом Лондон настроен на приоритет собственных законов, заявляя об их превосходстве над европейскими.

Ещё одним камнем преткновения стал вопрос о сотрудничестве в судейской и полицейской сферах. Желая сделать свою страну «независимой», Борис Джонсон отказывается подчиняться решениям Европейского суда в области толкования законов Сообщества, что, по мнению Брюсселя, «немыслимо». Помимо этого британский премьер отказывается от продолжения применения Европейской конвенции по правам человека. «Мы стремимся соблюдать Конвенцию, но это не должно быть частью международного соглашения», — заявляет офис британского премьера.

В своей «жёсткой», по мнению европейцев, речи, произнесённой в Брюсселе за две недели до начала переговоров, Дэвид Фрост обозначил свою принципиальную позицию: суть брексита в том, чтобы вернуть как можно больше суверенитета Великобритании, а об упоминании о каких-либо «обязательствах» перед ЕС в будущем соглашении не может быть и речи.

Третьим пунктом разногласий стало желание Лондона подписать «бесчисленное множество отраслевых соглашений», в то время как Евросоюз стремится к заключению всеобъемлющего соглашения, включающего в себя вопросы торговли, транспорта и рыбной ловли, объясняет Мишель Барнье. По словам брюссельского переговорщика, вопрос о рыбной ловле в любом случае станет частью торгового соглашения и не сможет пересматриваться ежегодно, как того хочет Лондон.

«Борис Джонсон знает, что рыбная ловля является политически огнеопасным вопросом для некоторых из его бывших партнёров, начиная с Франции», — отмечает Le Monde. По словам издания, британский лидер также видит здесь потенциально уязвимый момент для европейского единства, поскольку эта тема затрагивает всего 8 из 27 стран ЕС.

Как передаёт газета, в четверг, несмотря на свои заверения, Мишель Барнье продемонстрировал меньшую решимость в отношении этого вопроса, чем прежде. Вместо того чтобы отстаивать статус-кво в отношении доступа к британским водам, он говорил о необходимости прийти к «сбалансированному соглашению» с Лондоном по рыболовству. «Не такое поручение давали ему 27 стран», — заметил на это один из близких к переговорам источников издания.