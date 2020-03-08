Елена Малышева рассказала о беспощадных к семьям врачей болезнях

08.03.2020, 5:07, Разное

На фоне теперешнего семейного благополучия Елена Малышева пояснила о болезнях своих родственников. Медицина не всесильна, а тяжелые недуги не щадят и семьи врачей.
Телеведущая не стала скрывать что всего лишь несколько лет назад ушел из жизни её отец, страдавший от болезни Альцгеймера. В зимнюю февральскую стужу он просто не вернулся домой. Его искали до глубокой ночи, а когда нашли, ведущая начала плакать не только от радости, но и от горя, так как понимала, о чем сигнализирует потеря памяти.

Сестра Елены Малышевой в борьбе с раком перенесла три операции, прежде чем болезнь отступила. К счастью, страшные годы в жизни семьи прошли, ей удалось выжить и вырастить сына.

А вот рождение второго внука телеведущей совпало с непоправимой бедой. Невестка на родильном столе узнала о смерти собственной матери, которая умерла от онкологии. Малышева с большой теплотой говорит о «девочке», так ласково называя жену старшего сына, которой много пришлось пережить в жизни, но она сохранила в своей душе веру и надежду на лучшее. Эти чувства, считает знаменитый доктор, помогли очень многим больным продлить свою жизнь и справиться с бедой.



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