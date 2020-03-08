За сутки коронавирусом в Китае заразились 44 человека, выздоровели 1,6 тыс.

08.03.2020, 5:00, Новости дня

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки составило 27 человек, число заразившихся увеличилось на 44, выздоровели еще 1,6 тыс. человек, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным властей КНР, число случаев заболевания в стране за всю историю эпидемии почти достигло 80,7 тыс., при этом выздоровели 57 тыс. человек, умерли 3097, передает ТАСС.

Напомним, в субботу ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире, по данным на 7 марта, от болезни скончались 3 тыс. 484 человека. При этом более 80% случаев заболевания зарегистрировано в Китае, где к субботе число излечившихся от коронавируса в 17 раз превысило число заболевших.

По мнению ученых, вирус COVID-2019 разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.