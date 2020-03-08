Мнение: Идлиб. Мгновения войны и перемирия
08.03.2020, 4:54, Разное
Идлиб. Мгновения войны и перемирия.
"Убитый" турецкими и украинскими ботами Сухейл.
На границе с Грецией.
Подозрительный беженец из Сирии.
С
Сирийский Бук М2 ведет огонь по турецким беспилотникам.
Т-72 в Саракибе.
"Замаскировался"
Импровизированный ангар для танков в Саракибе.
Глава "Сил Кудс" посетил с визитом Сирию, побывав в Дейр-эз-Зоре и на фронте западного Алеппо.
Под это дело Иран нарастил численность своих прокси в восточной Сирии.
По шоссе М-5 впервые за 8 лет запустили гражданский транспорт из Дамаска в Алеппо.
А вот она же в районе Саракиба.
Бойцы "Хезбаллы" погибшие в боях в Идлибе в феврале-марте. "Хезбалла" сыграла важную роль в победе под Саракибом.
С точки зрения усиления наземных сил, пехота "Хезбаллы" снова себя весьма неплохо показала.
Боевики СНА убитые в феврале в Идлибе.
Дети Идлиба ставшие жертвами варварских российских бомбардировок!
Палестинские ополченцы погибшие под Саракибом.
Боевик убитый в ходе атаки на Даддых, которая происходила параллельно с переговорами Эрдогана и Путина.
Кафр-Овейд после боев.
Сахль-аль-Габ.
Фрагмент турецкой ракеты.
Подкрепления на трассе М-5.
Свежая техника для сирийской армии уже в пути.
Сирийские болельщики в Латакии.
Сирийские танки разъезжают в окрестностях Саракиба.
Трофейные ПТУРы.
Выбери себе персонажа. Маг. Воин. Вор.
Центр Саракиба.
Источник: Colonel Cassad
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