Мнение: Идлиб. Мгновения войны и перемирия

08.03.2020, 4:54, Разное

Идлиб. Мгновения войны и перемирия.


"Убитый" турецкими и украинскими ботами Сухейл.


На границе с Грецией.


Подозрительный беженец из Сирии.

С
Сирийский Бук М2 ведет огонь по турецким беспилотникам.


Т-72 в Саракибе.


"Замаскировался"


Импровизированный ангар для танков в Саракибе.


Глава "Сил Кудс" посетил с визитом Сирию, побывав в Дейр-эз-Зоре и на фронте западного Алеппо.
Под это дело Иран нарастил численность своих прокси в восточной Сирии.


По шоссе М-5 впервые за 8 лет запустили гражданский транспорт из Дамаска в Алеппо.


А вот она же в районе Саракиба.


Бойцы "Хезбаллы" погибшие в боях в Идлибе в феврале-марте. "Хезбалла" сыграла важную роль в победе под Саракибом.
С точки зрения усиления наземных сил, пехота "Хезбаллы" снова себя весьма неплохо показала.


Боевики СНА убитые в феврале в Идлибе.


Дети Идлиба ставшие жертвами варварских российских бомбардировок!


Палестинские ополченцы погибшие под Саракибом.


Боевик убитый в ходе атаки на Даддых, которая происходила параллельно с переговорами Эрдогана и Путина.


Кафр-Овейд после боев.


Сахль-аль-Габ.


Фрагмент турецкой ракеты.


Подкрепления на трассе М-5.


Свежая техника для сирийской армии уже в пути.


Сирийские болельщики в Латакии.


Сирийские танки разъезжают в окрестностях Саракиба.


Трофейные ПТУРы.


Выбери себе персонажа. Маг. Воин. Вор.


Центр Саракиба.

Источник: Colonel Cassad



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