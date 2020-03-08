Мнение: Идлиб. Мгновения войны и перемирия

08.03.2020, 4:54, Разное

Идлиб. Мгновения войны и перемирия.



"Убитый" турецкими и украинскими ботами Сухейл.



На границе с Грецией.



Подозрительный беженец из Сирии.

С

Сирийский Бук М2 ведет огонь по турецким беспилотникам.



Т-72 в Саракибе.



"Замаскировался"



Импровизированный ангар для танков в Саракибе.



Глава "Сил Кудс" посетил с визитом Сирию, побывав в Дейр-эз-Зоре и на фронте западного Алеппо.

Под это дело Иран нарастил численность своих прокси в восточной Сирии.



По шоссе М-5 впервые за 8 лет запустили гражданский транспорт из Дамаска в Алеппо.



А вот она же в районе Саракиба.



Бойцы "Хезбаллы" погибшие в боях в Идлибе в феврале-марте. "Хезбалла" сыграла важную роль в победе под Саракибом.

С точки зрения усиления наземных сил, пехота "Хезбаллы" снова себя весьма неплохо показала.



Боевики СНА убитые в феврале в Идлибе.



Дети Идлиба ставшие жертвами варварских российских бомбардировок!



Палестинские ополченцы погибшие под Саракибом.



Боевик убитый в ходе атаки на Даддых, которая происходила параллельно с переговорами Эрдогана и Путина.



Кафр-Овейд после боев.



Сахль-аль-Габ.



Фрагмент турецкой ракеты.



Подкрепления на трассе М-5.



Свежая техника для сирийской армии уже в пути.



Сирийские болельщики в Латакии.



Сирийские танки разъезжают в окрестностях Саракиба.



Трофейные ПТУРы.



Выбери себе персонажа. Маг. Воин. Вор.



Центр Саракиба.