Издательство из США отказалось от публикации мемуаров Вуди Аллена

08.03.2020, 4:07, Разное

Написанные американским режиссёром, актёром и продюсером Вуди Алленом мемуары снова не увидят свет. Издательство Hachette Book Group из США, ранее заключившее с автором контракт, отказалось от публикации книги.

Это не первый издательский дом в США, отказавшийся от печати мемуаров Вуди Аллена. Ранее от сотрудничества с режиссёром, обвинённым приёмной дочерью в сексуальном насилии, отказывались и другие издатели, посчитавшие, что печать книги воспоминаний может обернуться для них серьёзными проблемами. Несмотря на это вице-президент Hachette Book Group Бен Севье всё же рискнул выпустить мемуары, а их выход должен был состояться уже в апреле этого года.

Однако сын и приёмная дочь Аллена резко раскритиковали издательство за подобное решение, говоря о «непроверенной информации» относительно описанных режиссёром событий. В связи с этим Hachette Book Group решило всё же отказаться от публикации мемуаров, как сделали до этого ещё четыре предприятия, занимающиеся книгопечатанием.