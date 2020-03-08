Мнение: О трёх решающих для России новостях

08.03.2020, 4:06, Разное

Что важно знать о текущем моменте?

В потоке самых разных новостей легко затеряться. И растеряться. Все сходятся, что период сейчас во многом переломный, но что именно ломается? И что последует за этим? Вот три сообщения, которые проливают свет на эти вопросы.

1. Коронавирус.

Большие числа говорят, что ситуация начала улучшаться, и в мире число вылечившихся от коронавирусной инфекции превысило 55 тыс. чел. Вместе с тем зараза охватила уже 93 страны, и смертность за пределами Китая быстро растёт, увы.

Пока складывается так, что «выздоравливаемость» опять начала снижаться, а смертность – расти. В моменте это создаёт условия для новой вспышки панической атаки на мировых рынках.

2. Паника.

По итогам пятничной бойни мы имеем:

— #нефть Brent упала в цене до 45,5 долл., это минус 9,29%;

— Индекс РТС опустился до 1257,96 пунктов, это минус 4,93%;

— #рубль подешевел до 68,5302 руб./долл.

Если верить словам одного известного российского «экономиста», который признал, что уровень жизни россиян зависит не от его деятельности и деятельности его правительства, а только от цены на нефть, то у нас, у россиян, уровень жизни скоро снова начнёт падать.

3. Зависимость.

Эпидемия коронавируса уже сказалась на китайской торговле: импорт КНР сократился на 4%, а экспорт — сразу на 17,2% в долларовом выражении. При этом товарооборот между Россией и Китаем вырос – но за счёт российского экспорта. Импорт российских товаров Китаем за январь и февраль вырос на 21,7% и составил 11,1 млрд долл., а вот экспорт китайской продукции в РФ снизился на 15,4%, до 6 млрд долл. И это уже сказывается на российской промышленности. Так, завод «Волгабас» во Владимирской области приостановил работу из-за задержки поставок комплектующих из Китая, в вынужденный отпуск отправлено 350 чел.

Возможно, это лишь начало: многие отраслевые эксперты прогнозируют замедление различных производств из-за дефицита китайского сырья. Например, в числе возможных пострадавших называется фармацевтика, в которой более 90% основы для изготовления отечественных лекарств – китайского производства. Выручит ли тут #Индия – большой вопрос.

Не пора ли проверять стратегические запасы тушёнки, сухарей, соли и спичек, тем более, что многое из этого – тоже китайское?

А вы к новому кризису готовы?