Нардеп Волошин заявил, что не болен коронавирусной инфекцией. Об этом ему сообщил спикер Рады

08.03.2020, 4:05, Новости дня

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олег Волошин заявил, что результаты его анализов показали отрицательную реакцию на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом он написал в Facebook 7 марта.

«Как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость мне сообщил лично [председатель Верховной Рады] Дмитрий Разумков, который держал всю эту ситуацию под контролем», – заявил депутат.

Что ж, друзья, как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость мне…

Posted by Oleg Voloshin on Laupäev, 7. märts 2020

На то, что Волошин мог заразиться коронавирусом во Франции, 6 марта обратили внимание украинские СМИ: 27 февраля депутат писал в Facebook, что во Франции встречался с депутатами нижней палаты местного парламента (Национальной ассамблеи), в том числе с Жан-Люком Рейтцером. 5 марта стало известно, что французский политик попал в реанимацию с коронавирусной инфекцией.

6 марта Волошин утверждал, что экспресс-тесты «по всем вирусам респираторной группы» показали отрицательный результат.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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