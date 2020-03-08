В нынешней Верховной Раде женщины эффективнее мужчин – «Опора»

08.03.2020, 4:05, Новости дня

В новой Верховной Раде законопроекты авторства женщин из числа народных депутатов принимаются чаще, чем документы, подготовленные мужчинами. Это выяснили в гражданской сети «Опора», проинформировал 6 марта сайт активистов.

«В парламенте было зарегистрировано законопроектов с авторами-женщинами – 1464, из которых 152 были приняты. У авторов-мужчин этот показатель составляет 5102 зарегистрированных и 413 принятых законопроектов соответственно. Но если посчитать среднее количество законодательных актов на одного человека, то получается, что у народных избранниц показатель зарегистрированных законопроектов составляет 16,8%, из которых 10,4% были приняты. В то же время народные избранники зарегистрировали в среднем 15,2% законопроектов на одного, из которых 8% были приняты», – сказано в сообщении.

В «Опоре» отметили, что в составе Верховной Рады 87 женщин и 336 мужчин.

21 июля 2019 года состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. Всего в парламент прошли пять партий: «Слуга народа» набрала 43,16%, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 13,05%, «Батьківщина» – 8,18%, «Европейская солидарность» – 8,10%, партия «Голос» – 5,82% голосов избирателей.