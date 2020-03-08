Полет российских Ту-142 вынудил Британию поднять в воздух истребители

08.03.2020, 4:00, Новости дня

Истребители Королевских ВВС Великобритании Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии и базы Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских дальних противолодочных самолетов Ту-142, говорится в сообщении британских ВВС.

Модель российских самолетов в заявлении британских ВВС не указывается, однако на опубликованных в том же сообщении фотографиях запечатлен Ту-142. В Twitter-аккаунте базы Лоссимут уточняется, что российские самолеты находились «в зоне британских интересов», но «ни в один из моментов не оказывались в британском воздушном пространстве», передает ТАСС.

По информации телеканала Sky News, всего для сопровождения двух российских самолетов с упомянутых баз в небо поднимались шесть британских «Тайфунов», а в дополнение к ним с базы Бриз-Нортон – самолет-заправщик «Вояджер» (Voyager).

В заявлении британских ВВС утверждается, что «это были рутинные действия, совершенные в ответ на приближение российских самолетов к британскому воздушному пространству».

При этом отмечается, что британские действия координировались «с некоторыми другими союзниками по НАТО» – Норвегией и Францией.

Накануне пресс-служба СФ сообщила, что экипажи российских противолодочных самолетов Ту-142 отработали полетные задания над водами Иберийской Атлантики.