Обладателя премии «Оскар» обвинили в изнасиловании подростка

08.03.2020, 3:42, Разное

Американского актера Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании 14-летней девушки. Согласно всплывшим в СМИ данным, преступление было совершено в 1983 году. Якобы на съемках фильма в Ванкувере Тимоти Хаттон и его товарищ изнасиловали Сару Джонс, которую пригласили к себе в номер. Та молчала более 35 лет и лишь в прошлом году подала заявление в полицию в Канаде, пишет «Экспресс газета».

Адвокат актера заявил, что женщина лжет с целью вымогательства денег. Напомним, что в 1981 году Хаттон получил «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Обыкновенные люди».