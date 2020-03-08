В Болгарии зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом

08.03.2020, 3:41, Новости дня

Два первых случая заражения коронавирусом нового типа подтверждены в Болгарии, сообщило Болгарское телеграфное агентство.

По его данным, информация о случаях инфицирования была подтверждена начальником национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии Венциславом Матафчийски в ходе брифинга в Совете министров, передает ТАСС.

Напомним, в субботу ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире, по данным на 7 марта, от болезни скончались 3 тыс. 484 человека. При этом более 80% случаев заболевания зарегистрировано в Китае, где за прошедшие сутки число излечившихся от коронавируса в 17 раз превысило число заболевших.

По мнению ученых, вирус COVID-2019 разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Резкий скачок и снова замедление: ситуация с коронавирусом напряженная

24.02 / От коронавируса в Италии умер четвертый человек

22.02 / Стартовала «Берингия» — камчатская традиционная гонка на собаках

22.02 / CNN — на новые обвинения Вашингтона Москва ответила по-старому

13.02 / «Укроборонпром» выиграл суд у российской компании на 55 млн грн

14.02 / «Была очень старенькой и от этого умерла». Полозов рассказал, что «судья» в Крыму заявила о Веджие Кашке

14.01 / Дыхне заявил, что черные ящики, вероятно, будут расшифровываться в Украине

17.02 / Эксперт дал советы по защите персональных данных

04.02 / Путин заявил об отсутствии у экс-главы Чувашии чувства уважения к людям

13.02 / США отказываются сотрудничать с советом по правам человека ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика