Эксперты связали нарушения предсказательной способности мозга с аутизмом

08.03.2020, 3:33, Новости дня

Команда ученых из Университета Пердью получила доказательства взаимосвязи между нарушением способности мозга предсказывать и изменениями в сенсорном восприятии и обучении, которые являются главными симптомами расстройств аутистического спектра.

Известно, что для принятия решения, является ли что-то новым, человеческий мозг должен сначала распознать сенсорный стимул. Распознавание знакомого стимула приводит к возникновению ожиданий или предсказаний. При этом, когда предыдущие ожидания нарушается, это становится для мозга неожиданностью. В ходе недавно проведенного исследования сотрудники Университета Пердью выясняли, как иллюзии Канижа влияют на зрительную кору мышей.

Результаты исследования ученые намерены использовать для лучшего понимания механизмов, связывающих аутизм с нарушениями предсказательной способности мозга.