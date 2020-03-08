Известны новые успехи в поисках новых способов лечения бронхиальной астмы

08.03.2020, 3:33, Новости дня

Сотрудники Тринити-колледжа в Дублине рассказали, что им удалось стать ближе к решению вопроса лечения бронхиальной астмы. В ходе проведенного исследования ими были изучены особенности заболевания.

На сегодняшний день способов лечения бронхиальной астмы существует немало, при этом их эффект специалистов не устраивает. Именно поэтому ученые постоянно работают над разработкой нового эффективного способа, который поможет решить проблему окончательно. Медики из Ирландии сообщили, что им удалось найти взаимосвязь между белками семейства каспаз и течением бронхиальной астмы. Затем были проведены эксперименты с лабораторными мышами, которые показали, что именно данные белки влияют на развитие иммунной системы и заболевание.

Предполагается, что полученные данные позволят разработать новое лекарство для лечения бронхиальной астмы.



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