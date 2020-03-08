Россиянки Горячкина и Кашлинская выбились в лидеры Гран-при FIDE

08.03.2020, 3:30, Новости дня

Сразу две российских шахматистки Александра Горячкина и Алина Кашлинская вышли в лидеры этапа Грани-при FIDE, который проходит в Лозанне. По итогам шестого тура они набрали четыре очка и делят первые два места в турнирной таблице соревнований.

Кашлинская, играя белыми, оказалась сильнее француженки Мари Себаг. Горячкина поделила очки с представительницей Украины Анной Музычук. Россиянка играла белыми фигурами. Ее соотечественница Александра Костенюк оказалась сильнее Харике Дронавалли из Индии.

После шести туров Горячкина и Кашлинская делят первые два места. Следом за ними идут Дронавалли, Дзагнидзе и Абдумалик (по 3,5 очка). Далее расположились Крамлинг и сестры Музычук (по 3 балла). У Цзюй Вэньцзюнь 2,5 очка. Замыкают таблицу Костенюк, Себаг и Стафнова (по 2 балла).



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