На севере Италии может быть введен строгий карантин

08.03.2020, 3:30, Новости дня

По информации российского посольства в Италии, власти страны готовят новый комплекс мер по борьбе с коронавирусом, которые могут включать введение карантина на большей части территории севера Италии.

По имеющейся информации, правительство Италии планирует в ближайшее время ввести карантин во всей области Ломбардия, а также в провинциях Модена, Парма, Пьяченца, Реджо нель Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19. Предполагается, что в перечисленных регионах будет введен полный запрет на въезд и выезд, передает РИА Новости. В связи с возможным развитием событий посольство РФ настоятельно просит российских граждан пока воздерживаться от поездок в Италию.

В минувшую субботу, 7 марта, глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что в течение суток общее число зараженных коронавирусом в республике выросло на 1,2 тысячи и составило 5,8 тысяч. Число жертв вызванного коронавирусом заболевания достигло 223, увеличившись за сутки на 36.



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