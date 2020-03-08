VOAэкспресс 7 марта 2020 года

08.03.2020, 3:15, Новости дня

Талибан

В прошлую субботу представители США и движения «Талибан» подписали соглашение, призванное со временем положить конец конфликту в Афганистане. Однако в пятницу телеканал NBC сообщил, что американским спецслужбам стало известно, что «Талибан» не планирует выполнять обещания, сделанные им при подписании мирного соглашения.​


Конгрессмен Малиновски о Кадырове

«Важно, чтобы у Кадырова не было возможности вести бизнес свободно в любой стране мира, где банки дорожат своими отношениями с США», – заявил конгрессмен Том Малиновски в интервью Русской службе «Голоса Америки». ⁣

➡️ Конгрессмен-демократ был одним из инициаторов запроса в адрес Госдепартамента, который был призван привлечь внимание ведомства к тому, что Рамзан Кадыров, находящийся под санкциями США, проявляет деловую активность в Объединенных Арабских Эмиратах и других странах региона. ⁣



Умер Дэвид Пол

Американский актер Дэвид Пол, известный по главной роли в комедии «Няньки», ушел из жизни в возрасте 62 лет. Сообщения о смерти подтвердил его брат-близнец и партнер по съемочной площадке Питер Пол. Актер умер всего за несколько дней до своего дня рождения.

Братья Дэвид и Питер Пол известны своими ролями в фильмах «Рыцарь дорог», «Варвары», «Двойные неприятности» и других. Фильм «Няньки», вышедший в 1994 году, стал особенно популярен в России, однако остался незамеченным американскими зрителями.


Алан Лихтман

Алан Лихтман — человек, которому удалось предсказать исход девяти президентских выборов в США. О том, как ему это удалось, а также о его мнении о выборах-2020, импичменте и российском вмешательстве, смотрите в интервью Русской службе «Голоса Америки»​


8 марта

Хотя Международный женский день — далеко не самый популярный праздник в Соединенных Штатах, его истоки берут начало в Нью-Йорке



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