Mеждународный женский день пройдет под девизом: «Все за равенство»

08.03.2020, 3:15, Новости дня

Гендерное равенство в политике, в освещении в прессе, в здравоохранении и на рабочем месте – лишь некоторые из основных целей, которые ставят перед собой организации, проводящие мероприятия в честь Международного женского дня, который традиционно празднуется 8 марта.

Гендерное равенство стало основной темой Международного женского дня в 2020 году благодаря основной теме кампании — #EachforEqual («Все за равенство»).

Название темы основано на идее коллективного индивидуализма, где «все мы являемся частями одного целого».

Женщины составляют почти половину всего населения Земли, однако они до сих пор недостаточно представлены на руководящих должностях, говорится в Глобальном докладе о гендерном разрыве, выпущенном в 2020 году. В отчете, подготовленном Всемирным экономическим форумом, говорится, что женщины будут недостаточно представлены в парламентах по всему миру до 2065 года, и они составят половину мировых лидеров только к 2124 году.

Гендерное равенство, согласно отчету, будет достигнуто только через 99,5 лет.

Ряд организаций и компаний в США тесно работают над тем, чтобы сократить гендерный разрыв, принимая более инклюзивную политику, которая делает рабочую среду более дружественной к женщинам.

Организация Mine The Gap, основанная Джессикой Граундс и Кристин Хафферт проводят тренинги для компаний и организаций по созданию и поддержанию среды, учитывающей гендерные аспекты.

«То, над чем мы пытаемся работать на рабочих местах, расширение ожидания от того, как работают женщины», — сказала Граундс в интервью «Голосу Америки».

Американская ассоциация женщин, работающих в университетах продвигает равенство и образование для женщин и девушек, организовывая кампании по сокращению гендерного разрыва в руководства.