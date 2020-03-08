Konami задержит выход консоли PC Engine Core Grafx Mini из-за коронавируса

08.03.2020, 3:07, Разное

Представители компании Konami заявили, что в Китае решили приостановить разработку ретроконсолей PC Engine Core Grafx Mini, поэтому релиз устройства переносится. По первоначальным планам, новинка должна была появиться на прилавках магазинов уже в середине марта, но теперь эта дата сдвинута на неопределённый срок.

Сотрудники бренда уже принесли извинения игрокам, добавив, что на данный момент делается всё возможное для ускорения производственного процесса. Впрочем, в некоторых онлайн-магазинах 19 марта еще указывается как дата выхода игровой приставки на рынок.

PC Engine Core Grafx Mini (в США она будет называться TurboGrafx-16 mini) является современным аналогом ретро-консоли из 80-х. В Японии она появилась в 1987 году, в США — в 1989. Консоль также будет иметь встроенные игры вроде New Adventure Island, Dungeon Explorer и Alien Crush. Как известно, в связи с эпидемией коронавируса были отменены некоторые масштабные технологические выставки, а другие подобные мероприятия также находятся в группе риска.