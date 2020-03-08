Das Erste — коронавирус «отправил на карантин» и китайский экспорт, и американский доллар

08.03.2020, 2:57, Новости дня

Из-за распространения коронавируса экспорт из Китая снизился почти на пятую часть, а объёмы внешней торговли страны в целом сократились на 11%. В Европе наиболее тяжёлой ситуация остаётся в Италии, первый случай заражения выявлен на Мальте. А в США на карантин попадают даже долларовые банкноты, которые приходят в страну из Азии, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.



Reuters

Таможенная служба Пекина впервые представила статистику по последствиям коронавируса: экспорт Китая снизился почти на пятую часть, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

По данным, обнародованным властями Пекина, за январь и февраль во внешней торговле страны произошёл серьёзный спад — за этот период китайский экспорт сократился более, чем на 17% по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Ввоз товаров в Китай сократился на 4%. В целом, внешняя торговля страны снизилась на 11%.

Значительные части китайской экономики уже больше шести недель практически парализованы из-за множества ограничений, действующих в стране, отмечает немецкий телеканал. До сих пор есть рабочие, которые не могут вернуться на фабрики из-за ограничений на передвижения или необходимости соблюдать карантин. Промышленное производство хромает в связи с нехваткой отдельных запчастей или необходимых товаров. Существенные ограничения продолжают действовать в сфере логистики и транспортировки продукции.

Согласно правительственным данным, 78 миллионов рабочих-отходников вернулись на свои рабочие места, — это 60% всех, кто вернулся на родину к китайскому новому году в конце января. Однако через такие передвижения населения повышается и риск заражения вирусом, подчёркивает Das Erste.

В Иране за день было зарегистрировано более тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности власти Тегерана сообщают о 5832 случаях, до сих пор от болезни погибло 145 человек, в том числе одна из депутатов парламента страны. В Южной Корее число заболевших составляет свыше 7 тыс. человек.

Ответственные за здравоохранение ведомства США сообщают о двух новых смертельных случаях заболевания коронавирусом в штате Флорида. Таким образом, число погибших от вируса в США достигло 16 человек, известно о 200 с лишним случаях заражения.

Из-за повышенного риска заражения в штате Техас отменён технологический и музыкальный фестиваль South by Southwest. Ранее множество крупных концернов, таких, как WarnerMedia, Netflix, Apple, Amazon Studios, Facebook и Twitter, заявили о том, что не будут участвовать в выставке в этом году.

Мерам по обеспечению безопасности подверглись даже американские банкноты: долларовые купюры, попавшие в США из Азии, с 21 февраля удерживаются в течение семи — десяти дней. Впрочем, американским гражданам не стоит беспокоиться о дефиците наличных денег, уверяют в Центробанке США.

Первая пациентка с коронавирусом появилась в ещё одной стране ЕС — Мальте. Ею оказалась 21-летняя девочка, которая вернулась после поездки на север Италии в конце февраля.

Наиболее сильно поражённой коронавирусом страной в Европе остаётся Италия. На данный момент там зарегистрировано уже почти 200 случаев заболевания со смертельным исходом. В связи с кризисом страна хочет частично ограничить работу системы правосудия.

Крупный итальянский банк Intesa Sanpaolo намерен пожертвовать на борьбу с эпидемией до €100 млн, а также выделить €5 миллиардов на кредиты, в том числе €1 миллиардов для туристического сектора.

Австрийские таможенные службы пресекли контрабанду марлевых повязок в Германию, а также обнаружили при досмотре турецкого туристического автобуса 25 кг мяса, 1200 сигарет и 21 тыс. марлевых повязок, при продаже которых контрабандисты могли выручить, по меньшей мере, €50 тыс.

В связи с перебоями снабжения медицинского персонала защитными средствами, многие правительства ужесточили условия продажи. Так, Германия на этой неделе запретила экспорт кислородных масок, защитных перчаток и другой защитной спецодежды, пишет Das Erste.