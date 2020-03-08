Мнение: На приступ греческой стены

08.03.2020, 2:39, Разное

Не получилось в Идлибе, получится в Греции.
Турки пытаются выломать часть греческой стены на границе используя бронетранспортер, чтобы открыть дорогу для прохода беженцев из Турции в Грецию.
Ранее уже отмечалось, что беженцев (среди которых сирийцев, кстати, меньшинство), подталкивали к границе турецкие полицейские и военные.

Турция сегодня снова официально заявила, что старая сделка с ЕС ее не устраивает и нужна новая сделка, где Турция за свою "сдерживающую роль" должна получить более весомую компенсацию. Несколько ранее европейцы предлогали накинуть Эрдогану еще 1 млрд. евро на бедность, но Анкара гордо отказалась, указав, что за 1 млрд. честь не продается. А вот за 3-4 дополнительных миллиарда, как знать…
Поэтому необходимость в трэше на границе с Грецией есть. Теперь уже не для того, чтобы попытаться привлечь Европу в разборки с Путиным и Асадом, а для выбивания из Брюсселя денег "на беженцев".

Источник: Colonel Cassad



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