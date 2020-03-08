Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

08.03.2020, 2:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем, пожелав им счастья, здоровья, любви и радости.

«Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», – приводит слова президента ТАСС.

«Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпеньем заботиться о близких. И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, к семье, к своим будущим детям», – подчеркнул Путин.

Президент выразил особую признательность женщинам, посвятившим себя своим детям. «Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд», – отметил российский лидер в эфире телеканала «Россия-24».

«От всей души желаю вам счастья. <…> Поздравляю всех женщин России! Здоровья, любви и радости вам!», – пожелал президент.

Накануне российский лидер пообщался с жителями Иваново у входа в детскую поликлинику. Горожане поприветствовали главу государства и поблагодарили за визит в город, а одна из присутствующих девушек призналась президенту в любви. Позднее девушка раскрыла детали разговора с президентом Владимиром Путиным.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / The Times написала о «гибели» российского здравоохранения

15.01 / Выкидыши на ранних сроках гораздо опаснее для психики, чем считалось раньше

11.02 / Рябошапка: Двум вернувшимся в Украину экс-беркутовцам не будут менять меру пресечения

04.02 / «Лез целоваться», «трогал промежность». Создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах и женоненавистничестве

29.01 / «Исторический прорыв». Трамп представил план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной

14.02 / Крымские порты заявили о сокращении сотрудников из-за санкций и Керченского моста

03.02 / Киселев, обвинив Запад в фальсификации истории Второй мировой войны, повторил старый советский миф

19.02 / Средиземноморское побережье Сирии подверглось ракетной атаке

26.02 / Ученые рассказали об участившихся случаях каннибализма среди белых медведей

04.03 / Интервью Гордона с Паниным. Где и когда смотреть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика