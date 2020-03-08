Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

08.03.2020, 2:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем, пожелав им счастья, здоровья, любви и радости.

«Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», – приводит слова президента ТАСС.

«Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпеньем заботиться о близких. И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, к семье, к своим будущим детям», – подчеркнул Путин.

Президент выразил особую признательность женщинам, посвятившим себя своим детям. «Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд», – отметил российский лидер в эфире телеканала «Россия-24».

«От всей души желаю вам счастья. <…> Поздравляю всех женщин России! Здоровья, любви и радости вам!», – пожелал президент.

Накануне российский лидер пообщался с жителями Иваново у входа в детскую поликлинику. Горожане поприветствовали главу государства и поблагодарили за визит в город, а одна из присутствующих девушек призналась президенту в любви. Позднее девушка раскрыла детали разговора с президентом Владимиром Путиным.