Мнение: Энергетический центр

08.03.2020, 2:12, Разное

Спонтанность — это запас энергии.

Человек, у которого энергии достаточно, с оптимизмом и любопытством смотрит в завтрашний день, не боится трудностей, готов к изменениям, чувствует себя бодро, уверенно и не страдает от стресса.

Человек, у которого энергии недостаточно, чувствует тревогу, пессимизм, беспомощность, апатию, боится любых изменений, ощущает себя усталым, слабым и избегает малейшего стресса.

Принято считать, что здоровый физически человек имеет достаточно энергии, а если нет, такого человека нужно лечить.

Человек обследуется и ищет болезнь.

Если болезнь находится, она и считается причиной всего. Хотя нередко болезнь — не причина упадка сил, а его следствие.

Физкультура и правильный режим дня помогают нормализовать энергетический баланс. Но засада в том, что для занятий физкультурой и режимом тоже нужны силы, то есть запас спонтанности. В аккумуляторе должен оставаться заряд, чтобы аккумулятор заработал.

Если у человека нет сил подключать ресурсы, его проблема — на уровне энергетического центра.

Энергетический центр личности — это Эго.

Нельзя воспринимать Эго как нечто морально-нравственное, это — наш энергетический центр.

От настроек Эго зависит уровень энергии, качество жизни и даже судьба.

С настроек Эго начинается прокачка, настройками Эго эта прокачка регулируется.

Это пульт личности.

Вот почему так важен локус контроля и самооценка. Это основные отделы Эго.

Устройство Эго подобно строению человеческого сердца. Оно состоит из четырех отделов: Локуса контроля, Саморегуляции, Самооценки и Спонтанности.

Отдел Спонтанности в устройстве Эго — это тот самый отпускной пункт энергии.

Человек на него напрямую не влияет. Он не может просто протянуть руку и взять и на этот отдел не действуют никакие его хочу.

Лом действует.

Можно принимать стимуляторы, которые заставят организм использовать свои резервы, но это будет очень дорого стоить.

Можно принимать антидепрессанты, которые часто выполняют роль галлюциногенов, обманывая организм.

Любые попытки взломать банк энергии либо не дают ощутимого результата, либо оборачиваются побочными эффектами.

В банк энергии нужно направить чек и получить свою законную дозу спонтанности.

И давайте проследим путь такого чека.

Ближайшим к Спонтанности пунктом является отдел Самооценка.

В норме самооценка занимается тем, что реалистично оценивает рентабельность занятий и запрашивает энергию на то, что полезно человеку и хорошо у него получается.

Нормальная и адекватная самооценка легко справляется с этой задачей и человеку становится неохота заниматься бесполезными вещами, бесперспективными и напрасными.

Он хочет делать то, за что сразу или позже получит вознаграждение: одобрение, деньги, рост самоуважения, благодарность близких, любовь и симпатию, в том числе собстенное удовлетворение результатом или ростом.

Большинство так до сих пор и не разобрались, что такое независимая самооценка.

Независимая самооценка — это когда вы сами можете себя оценить, реалистично и адекватно, так же как любого другого человека. Вы можете объективно сравнить себя с любым другим, сказать, каков ваш уровень в том или другом деле. Вы можете сами оценить свой уровень и свой вклад. Вам не нужно никого спрашивать для этого, собирать мнения и доставать шкатулку, вы можете оценить себя так же просто, как оцениваете других.

Объективно, независимо, без скидок и поблажек. Не так как некоторые мамочки оценивают своих детишек: самый красивый и самый умный. Нет.

Это зависимая оценка, а независимая = непредвзятая, неподкупная.

Такой стабильно хорошей самооценкой обладают очень редкие люди и все они добиваются успеха в обществе.

Хорошая самооценка — лучший ориентир для прокачки ресурсов.

Почему отдел Спонтанность напрямую связан с отделом Самооценка?

Так устроена интеграция человека в социум. Не из социума он получает энергию, а из своего мозга, но мозг настроен отпускать энергию только на то, что одобряется обществом (малым кругом или большим), что полезно для выживания группы и процветания вида. Мозг ведь не сам человек для себя сделал, правда? Мозг возник в результате эволюции вида. И отбор проходили, в основном, качества полезные для вида.

Вот самооценка адекватная — качество полезное для вида, а неадекватная — вредное. Поэтому люди в большой короне остаются внизу и отфильтровываются.

Для чего нужна корона?

Чтобы хакеры и мошенники могли получить немного сиюминутной энергии, обойдя изначальные настройки.

Если энергетический банк Спонтанность не взламывается апрямую с помощью наркотиков, к нему пытаются подобраться через Самооценку.

Этот тот же самый взлом, только не химический, а психологический, посредством выращивания короны.

Корона создает видимость пользы и одобрения, создает иллюзию высокой значимости, и с помощью такого фальшивого чека получает из банка энергию.

Где бы ни шла речь о короне, вы всегда увидите такую подтасовку.

Без короны самооценка человека оценивает его адекватно, каждый человек на это способен, этот отдел формируется раньше самооценки.

Почему трехлетние дети говорят о себе в третьем лице?

Потому что они учатся оценивать себя как отдельного человека. Сначала оценивают другого, а потом оценивают себя как другого.

Это базовая настройка — адекватная самооценка.

Каждый человек без короны видит, какой он и как к нему относятся другие.

Но большинство людей не хотят обходиться без короны. Они привыкли воровать энергию с ее помощью.

Плохо выглядите? Посмотрите на себя через корону и станет веселей. Плохо сделали работу? Корону наденьте и вот уже результат кажется лучше.

Настроение — это и есть запас спонтанности, который корона ворует, создавая иллюзии собственной востребованности, значительности, уникальности.

Если вы привыкли поднимать настроение нахаляву, с помощью короны, вы сами ломаете важнейший инструмент — независимую и адекватную самооценку, которая была создана в эволюции, чтобы направлять вас. Ориентируясь на нормальную самооценку вы могли бы добиваться успеха, вы бы хотели делать только полезное, только то, за что вас вознаградят и отблагодарят.

Представьте себе как выглядит человек с самооценкой без короны. Он не хочет валяться без дела, на это у него нет энергии, ему нравится работать, творить, прокачивать ресурсы, на это у него есть энергия.

А в короне? Ему в кайф валяться, ему не нравится работать, ему приятно чесать языком, жаловаться, хвастаться, рассуждать о прошлом и будущем. Корона вредные занятия выдает за полезные и человек получает на эти занятия энергию. А на полезные дела не получает. И потом он завистливо смотрит в сторону тех, кто по какой-то врожденной несправедливости любит учиться и трудиться, поэтому добивается объективно многого, пока этот только ноет.

Прокачанный человек не может лежать без дела, у него от бесполезной работы и от безделья — стресс. А человек в короне лежит с удовольствием или занимается ерундой, у него иллюзия, что о нем жизнь позаботится сама, пока он отдыхает.

Из-за привычки на все смотреть в короне объективных успехов в жизни человека нет, а есть лишь воображаемые.

И человек, вдруг спохватившись, жалуется, что у него нет сил на ресурсы. Но это он сам изо дня в день ломал свою энергетическую систему, научив себя создавать видимость деятельности вместо реальной деятельности. Он сам прикармливал и выращивал корону, приколачивал ее к своей голове, лишь бы не огорчаться из-за низкой самооценки.

Самооценка обязана быть низкой там, где ваши возможности низки. Это нужно для того, чтобы вы либо не тратили время на то, где объективно бесполезны, либо учились это делать лучше, не раздражая никого.

Это касается всех сфер жизни и отношений тоже. Вы должны четко видеть свою значимость для человека, должны видеть ее рост и ее снижение, чтобы опираться на объективную, а не иллюзорную картину, чтобы действовать исходя из реального положения вещей. А если вы «не хотите огорчаться» и будете считать свою значимость намного выше, чем она есть, вы будете действовать как слепой и глухой.

И в работе так, и в учебе, и в любом из 12 ресурсов так.

Из отдела Самооценка чек поступает в отдел Спонтанности и энергия дается на те дела, которые объективно полезны: на отношения, которые взаимны, на работу, которая получается и нужна другим.

Человеку с хорошей самооценкой НЕОХОТА любить без взаимности, у него нет такой охоты, не отпускается энергия на это. У него и проблемы нет: как разлюбить того, кто его не любит. Такая проблема есть у тех, кто привык носить корону. Вот им вечно ОХОТА получить тех, кому они не нужны, они гонятся в своей короне Победителя за теми, кто убегает, не в силах остановиться.

На свою самооценку человек влиять не должен. Может посредством короны, но не должен. Самооценка должна быть независима, как независимый эксперт, которого нельзя подкупать, на которого нельзя давить.

Человек и касаться своей самооценки не должен, чтобы не надевать корону, чтоб не сбивать с курса свой компас.

Вся левая сторона круга Эго неприкосновенна!

Спонтанность трогать нельзя. Ни стимуляторами, ни галлюциногенами, в том числе некоторыми дыхательными практиками, направленными на достижение измененного состояния, даже медитациями лучше не злоупотреблять. Энергия должна отпускаться на дела, тогда ваша энергетическая система будет работать как часы. И энергии будет много и успех в жизни будет объективным. Не взламывайте свой банк энергии ни ломом, ни тонкой отверткой, иначе отключите себя от общей сети.

Банка Спонтанности касаться нельзя, самооценки касаться нельзя, все это должно быть непосредственным и непроизвольным.

Королеву (спонтанность — в алхимии) нельзя насиловать, и обманывать ее нельзя, дорого обойдется. Никаких щипцов.

А вот правая сторона круга Эго, два правых отдела — это то, чем человек может и должен управлять.

Это Король (саморегуляция). Это наше сознание и воля.

В первую очередь это касается локуса контроля.

Это штурвал, на котором должна все время лежать рука человека.

Человек должен контролировать то, что внутри его границ и не вылезать за эти границы.

И Саморегуляция — тот самый фокус внимания — тоже подчиняется человеку.

К сожалению, фокус внимания подчиняется человеку не всегда, а только когда у него есть минимальный запас спонтанности.

И подчиняется тем больше, чем больше этот запас. Король чахнет без Королевы. А будучи любим Королевой, наполняется силой как исполин.

Если человек сломан, потерян, испуган, он не может управлять фокусом внимания, он зависим и подчинен чужой воле, чужой фигуре.

В таком случае его нужно освобождать.

Человек в сильном стрессе и в сильной аддикции становится безвольным.

Но пока человек жив, у него в руках — его локус контроля. Территория его границ может сокращаться, но локус контроля — всегда в его руках.

Даже у безвольного, забитого человека локус контроля — в его руках! Это нужно запомнить. Это очень важно.

Только отключенное сознание лишает человека локуса контроля.

Именно поэтому любая работа над собой и начинается с локуса контроля.

Сначала надо нащупать локус контроля, потом увидеть, где заканчиваются границы и держать локус контроля внутрь границ.

Чтобы увидеть границы, необходимо снять корону. Корона тоже снимается с помощью локуса контроля, самооценка при этом не трогается, она всего лишь освобождается от короны.

И вот сняв корону, поправив локус контроля внутрь границ, вы сразу подключаете свою энергию.

Так можно зарядить даже совершенно дохлый аккумулятор и постепенно его накачать энергией.

Сейчас я опишу короткую зарядку, которую можно делать каждое утро и в течение дня.

После этой зарядки вы должны почувствовать прилив сил, если делаете ее верно.

Зарядка состоит из трех упражнений.

Зарядка для спонтанности.

1. Встать или сесть ровно, положить правую ладонь на область сердца.

Правая рука символизирует локус контроля, сердце — энергетический центр.

Нужно почувствовать рычаг локуса контроля от правого плечевого сустава до кисти правой руки. Нужно осознать, что контролировать вы можете лишь то, что сами можете делать своими руками. Не больше и не меньше.

Держа ладонь на области сердца, вы должны сказать мысленно: «Я беру силы на дело».

2. Теперь правую ладонь нужно положить на лоб, а поверх нее — левую ладонь.

Лоб — рассудок и в частности — самооценка. Правая рука — локус контроля, левая рука — фокус внимания, как у лучника-правши, который левой рукой направляет стрелу, а правой натягивает тетиву.

Скажите мысленно, обращаясь к своему рассудку: «Я готов(а) к честной оценке».

Не просто скажите, а проникнетесь этой мыслью, обязуйтесь не огорчаться слишком, если оценка окажется не такой уж высокой.

Помните, что если вы слишком сильно огорчаетесь, ваш рассудок ищет способ смягчить правду с помощью короны. А ваша задача — избавиться от короны.

3. Теперь положите ладони на живот, правую — выше пупка, левую — ниже.

Живот символизирует поле, пересечение объективных сил. Пупок обозначает границу между личным (выше пупка) и коллективным (ниже).

Вы должны почувствовать, что вы являетесь вместилищем разных сил, не все из которых бывают благоприятны, некоторые — разрушительны. Но правильные настройки Эго позволяют занимать в этом поле выгодную позицию.

Скажите мысленно: «Я люблю жизнь».

Не все любят жизнь, многие люди больше любят свою корону. Вы должны сделать свой осознанный выбор: выбрать активное, деятельное существование, постоянную прокачку энергии, чтобы не замирать в короне как мертвая муха в янтаре.

Как у вас с настройками Эго, друзья? Помните ли вы про настройки Эго, когда пытаетесь подключать или прокачивать ресурсы? А когда случается что-то плохое? А когда наоборот — очень хорошее?