Ученые: Квантовые компьютеры смогут работать при комнатной температуре

08.03.2020, 2:07, Разное

Зарубежные и российские исследователи провели масштабное исследование, выяснив, что вскоре стоит ожидать появление квантовых компьютеров, способных работать даже при комнатной температуре. Речь идёт об устройствах, у которых вычислительная система оперирует квантовыми битами или кубитами.

Проще говоря, при увеличении использующихся кубитов количество обрабатываемых одновременно значений также растет, причем в геометрической прогрессии. Главный недостаток квантовых компьютеров на сегодняшний день — необходимость сверхнизких температур, так как устройства требуют непрерывного охлаждения.

По итогам новой научной работы исследователи выяснили, каким образом можно использовать кубиты, функционирующие в обычных условиях. Помимо российских специалистов в исследовании приняли участие их шведские, венгерские и американские коллеги.

Специалистам удалось разработать стабильный полупроводниковый кубит из карбида кремния. Благодаря структурной особенности они смогут функционировать даже при комнатной температуре. Впрочем, в рамках научной работы им приходилось неоднократно модифицировать материал. Тем не менее, результатами исследования исследователи довольны и заявляют, что вскоре может быть создан квантовый компьютер, способный стабильно работать в условиях 20-25 градусов тепла.