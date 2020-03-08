Сирийская армия открыла ответный огонь по боевикам в Идлибе

08.03.2020, 2:00, Новости дня

В ответ на нарушение режима прекращения огня террористами из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) артиллерия сирийской армии открыла огонь по боевикам незаконных вооруженных формирований на юге провинции Идлиб, информирует SANA.

По информации SANA, в субботу бандформирования атаковали позиции сирийских войск в Хазарине и Дар-эль-Кабире, обстрелу подверглись также посты сирийских военнослужащих на западе Алеппо, передает ТАСС.

Накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что незаконные бандформирования нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации и возобновили обстрел населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.

Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором в ходе переговоров в Москве договорились президенты РФ и Турции.

К утру пятницы бои в районе сирийского Идлиба прекратились. В ходе заседания СБ ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя подтвердил, что в целом прекращение огня в регионе выполняется.

Лидер Сирии Башар Асад в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду, что «турецкая сторона выполнит свои обязательства».



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