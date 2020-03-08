В Коми пенсионерка убила соседку ради денег

08.03.2020, 1:27, Разное

В Сыктывкаре пенсионерке предъявлено обвинение в разбойном нападении и убийстве бывшей соседки. 78-летняя женщина была обнаружена мертвой в своем доме.

По данным FlashNord, в гости к женщине пришла знакомая, испытывавшая финансовые затруднения. Она рассчитывала украсть у приятельницы сбережения, для чего спланировала убийство и прихватила кухонный нож. Злоумышленница нанесла хозяйке квартиры множественные колото-резаные ранения. Решается вопрос об аресте подозреваемой.