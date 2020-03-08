Россияне допустили возможность совмещения полимера и белка

08.03.2020, 1:18, Новости дня

Российские исследователи сообщили, что им удалось найти доказательства того, что полимеры и белки можно совмещать в одном волокне матрикса.

Долгое время специалисты рассматривали гипотезу, согласно которой полимеры и белки можно совмещать. Изначально ученым не удавалось найти неопровержимые доказательства данной гипотезы. Затем необходимые данные все же были получены. В рамках эксперимента эксперты доказали возможность совмещения компонентов в одном волокне матрикса, который был получен методом электроспиннинга и продемонстрировали, что белок может высвобождаться из матрикса пролонгировано.

Также ученые отметили, что смесевые матриксы, содержащие белок, являются перспективными в качестве ожоговых и раневых покрытий в биомедицине. Кроме того, их предлагают применять в качестве матриц для доставки и высвобождения лекарственных средств.