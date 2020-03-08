Россияне допустили возможность совмещения полимера и белка

08.03.2020, 1:18, Новости дня

Российские исследователи сообщили, что им удалось найти доказательства того, что полимеры и белки можно совмещать в одном волокне матрикса.

Долгое время специалисты рассматривали гипотезу, согласно которой полимеры и белки можно совмещать. Изначально ученым не удавалось найти неопровержимые доказательства данной гипотезы. Затем необходимые данные все же были получены. В рамках эксперимента эксперты доказали возможность совмещения компонентов в одном волокне матрикса, который был получен методом электроспиннинга и продемонстрировали, что белок может высвобождаться из матрикса пролонгировано.

Также ученые отметили, что смесевые матриксы, содержащие белок, являются перспективными в качестве ожоговых и раневых покрытий в биомедицине. Кроме того, их предлагают применять в качестве матриц для доставки и высвобождения лекарственных средств.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Форс-мажор из-за коронавируса: предприниматели Амурской области подсчитывают убытки

20.02 / Сеитаблаев: Если Усик имеет возможность поехать в Крым и при этом говорить, что Симферополь – это Украина, это хорошо

31.12 / Экс-глава Nissan встретился с президентом Ливана

25.02 / Полиция открыла дело на продюсера «1+1», заявившей, что украинский язык не для мелодрам

27.01 / Автоновости: Вот как будет выглядеть новый Volkswagen Caddy

23.01 / Украина заявила об отказе во въезде двум политикам из «Единой России» и члену КПРФ

27.02 / Муцениеце о разводе с Прилучным: мы навечно связаны

21.02 / Небензя заявил о невыдаче США визы очередному российскому дипломату

29.12 / В день обмена боевики три раза обстреляли позиции украинской армии – ООС

26.01 / Россиян предупредили о резком похолодании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика