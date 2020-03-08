Найдена связь между «углеводными» антителами и болезнями

08.03.2020, 1:18, Новости дня

Научные специалисты сообщили, что огромное количество хронических заболеваний зависит от тех же участков ДНК, что и углеводные модификации антител.

Известно, что белковые молекулы являются цепочками аминокислот, которые взаимодействуют друг с другом и с окружающим раствором. В результате данного взаимодействия аминокислотная цепочка изгибается, скручивается в спираль, складывается в сложную толстую нить или же образует с разными выступами и впадинами. При этом многие белки получают модификации, например, небольшие остатки фосфорной кислоты или же крупные молекулы углеводов. Эксперты из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН и Новосибирского государственного университета совместно с коллегами из других стран в ходе проведенного исследования выясняли, насколько углеводные антитела связаны с заболеваниями.

Предполагаемая связь была подтверждена после анализа данных более 8 тысяч жителей разных европейских стран.



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