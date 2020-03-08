Ученые рассказали, как разобраться в распознавании лиц

08.03.2020, 1:18, Новости дня

Научные сотрудники Сколтеха в России, Института Солка в США и Центра исследований мозга в Японии провели исследование, направленное на изучение механизма работы нейронов зрительной коры головного мозга.

На протяжении длительного периода времени международная команда ученых изучала механизм работы нейронов зрительной коры головного мозга. В итоге специалисты определили, как работает мозг при распознавании и обработке данных о лице и мимике человека. Для этого лицо человека представили как набор разных элементов: брови, глаза, нос, рот и так далее. Также было использовано машинное обучение и специально созданный тензорный алгоритм. Всю совокупность частей лица назвали тензорными изображениями.

Таким образом, был создан принцип тензорных разложений, благодаря которому получилось рассмотреть представление лица человека как набор компонентов низкого и среднего уровней сложности.