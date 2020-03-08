Ученые рассказали, как разобраться в распознавании лиц

08.03.2020, 1:18, Новости дня

Научные сотрудники Сколтеха в России, Института Солка в США и Центра исследований мозга в Японии провели исследование, направленное на изучение механизма работы нейронов зрительной коры головного мозга.

На протяжении длительного периода времени международная команда ученых изучала механизм работы нейронов зрительной коры головного мозга. В итоге специалисты определили, как работает мозг при распознавании и обработке данных о лице и мимике человека. Для этого лицо человека представили как набор разных элементов: брови, глаза, нос, рот и так далее. Также было использовано машинное обучение и специально созданный тензорный алгоритм. Всю совокупность частей лица назвали тензорными изображениями.

Таким образом, был создан принцип тензорных разложений, благодаря которому получилось рассмотреть представление лица человека как набор компонентов низкого и среднего уровней сложности.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / CNN — телом Трамп на отдыхе во Флориде, но умом — на суде в Вашингтоне

03.02 / Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение в Лондоне

08.02 / Мир столкнулся с нехваткой средств индивидуальной защиты в связи с новым коронавирусом – ВОЗ

03.02 / Все организованные российские туристы вернулись из Китая

31.12 / Медведев подписал требования по содержанию животных в цирках и зоопарках

23.02 / Когда придет настоящая весна: прогноз метеоролога

11.02 / Разумков заявил, что со стороны Рады не будет задержек с имплементацией «формулы Штайнмайера» до «нормандской» встречи

13.02 / Добегалась Алла: питерскую нарушительницу карантина разыскивает Роспотребнадзор

11.02 / Во Львове пьяный пассажир устроил драку на борту самолета

28.01 / В Совфеде спрогнозировали улучшение благосостояния россиян после поправок в Конституцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика