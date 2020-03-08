Роналдиньо решением суда остался под стражей в Парагвае

08.03.2020, 1:18, Новости дня

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдиньо, которого подозревают в использовании поддельных документов для въезда в Парагвай, останется на время следствия под стражей. Такое решение принял парагвайский суд.

Как сообщает Globoesporte, 39-летний экс-футболист и его брат могут на шесть месяцев лишиться свободы. Им обоим было отказано в домашнем аресте.

Напомним, что у Роналдиньо в номере гостиницы был обнаружен фальшивый паспорт. Бразилец признался, что получил его в аэропорту Парагвая. В использовании поддельных документов также обвиняется и брат экс-игрока сборной Бразилии.

Роналдиньо прибыл в столицу Парагвая 4 марта. В Асунсьоне он собирался представить свою книгу, а также принять участие в благотворительной акции.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Китайские производители смартфонов отложили поставки в Россию

09.02 / У Белого дома задержан угрожавший зарезать Трампа мужчина

11.01 / Стартовали продажи недорогого кроссовера Jetta VS7 в Китае

07.02 / «Благодаря машинному обучению мы можем подгонять формулу под ответ» — эксперт об искусственном интеллекте, который учится понимать структуру Вселенной

08.02 / В Уссурийске решили не увольнять учительницу за разбор правил на примере нецензурной фразы

09.02 / Стало известно содержание письма Трампа Путину

31.12 / В 2019 году самые богатые люди мира увеличили свое состояние на 25% – Bloomberg

18.02 / Видео: Как летать дешево и с комфортом

20.01 / Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

13.02 / В Раде признали невозможными поставки воды в Крым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика