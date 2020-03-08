«Сельта» и «Хетафе» не выявили победителя, Смолов получил желтую карточку

08.03.2020, 1:18, Новости дня

Футболисты "Сельты" сыграли вничью с "Хетафе" в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу. Российский нападающий гостей Федор Смолов отличиться не сумел. Встреча в Хетафе завершилась со счетом 0:0.

Российский форвард "Сельты" провел на поле 70 минут. Через пять минут после замены он был наказан желтой карточкой: судье не понравилось поведение Смолова на скамейке запасных.

"Хетафе" с 46 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта", набрав 26 баллов, идет 17-й.



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