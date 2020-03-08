Мария Машкова рассказала о посещении психотерапевта

08.03.2020, 1:07, Разное

Мария Машкова пояснила о своих визитах к психотерапевту, чтобы не сообщать все свои проблемы супругу. Актриса вспоминает, что каждый ее отъезд из США в Россию не обходился без скандала.
Мария Машкова проживает в США с супругом Александром Слободяником, но периодически ездит в Россию для съемок. Не так давно она участвовала в проекте «Света с того света». Ей досталась роль гадалки, прикованной к инвалидной коляске. Актрисе пришлось научиться гадать, она пробовала предсказывать свою судьбу.

Когда Мария Машкова собирается в Россию, у них с мужем происходят конфликты, так как он не понимает, для чего это все. С тех пор знаменитость посещает психотерапевта и хоть скандалы продолжаются, актриса может рассказать о них специалисту, а не изливать их близкому человеку. Теперь ей стало намного легче.

Напомним, что сериал «Света с того света» принес Марии Машковой большую популярность. Теперь она приезжает в Россию на съемки, но возвращается к родным в США.



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