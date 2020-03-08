Все, что вам нужно знать о коронавирусе прямо сейчас

08.03.2020, 1:05, Новости дня

На данный момент во всем мире зафиксировано 102 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них свыше 3480 человек умерли, согласно данным Reuters, собранным на основе сообщений, публикуемых правительствами различных стран.

Большая часть летальных исходов была зафиксирована в Китае, однако сейчас люди умирают от заболевания и за пределами КНР. Наибольшее количество смертей – в Италии, где от коронавируса умерли уже 233 человек, следом идет Иран со 124 случаями, а на третьем месте Южная Корея – 42 летальных исхода.

О появлении коронавируса сообщили 90 стран. За последние сутки о первых случаях сообщили Колумбия, Коста-Рика, Камбоджа, Мальта и Парагвай.

Катастрофа

Около 30 человек остаются в ловушке после того, как пятиэтажная гостиница, предназначенная для карантина пациентов с признаками коронавируса, обрушилась в субботу в юго-восточном китайском городе Цюаньчжоу.

Увеличение экономического ущерба

Плохие новости для экономики не думают заканчиваться: согласно отчету о торговле, опубликованному в субботу, китайский экспорт значительно сократился в первые два месяца 2020 года, а импорт замедлился, так как меры, предпринимаемые для сдерживания вспышки, вызвали значительные нарушения в работе компаний, глобальных цепочках поставок и экономической активности.

В Иране и Южной Корее растет число заболевших

Власти Ирана сообщили о 1000 новых случаях заражения за минувший день, а в Южной Корее число инфицированных людей выросло на 448, в общей сложности достигнув 7000 случаев.

Больше половины случаев заражения в Южной Корее связано с секретной сектой – число зараженных людей резко возросло после того, как зараженная женщина посетила службу в молельном доме Церкви Иисуса Синчхонджи в середине февраля.

Опасные круизы

США рассматривают способы, которыми можно разубедить людей пользоваться круизными лайнерами. Вице-президент Майк Пенс заявил, что пожилые люди должны действовать со «здравым смыслом и осторожностью» и помнить о том, что огромные плавучие «отели» являются сейчас особенной проблемой для сотрудников системы здравоохранения.

21 человек, находившихся на круизном судне, которому запретили пришвартоваться в Сан-Франциско, в результате анализов были признаны носителями коронавируса, сообщили власти США в пятницу.

Отмена музыкальных фестивалей и конференций

В пятницу стало известно об отмене музыкально-технологического фестиваля South by Southway, который традиционно проводится в техасском Остине. До этого стало известно об отмене массовых спортивных, деловых и других мероприятий по всему миру.