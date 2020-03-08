США поставят Украине военные патрульные катера Mark VI

08.03.2020, 1:05, Новости дня

Члены Конгресса США сегодня были проинформированы о планах Пентагона направить Украине новый транш военной помощи на сумму $125 миллионов. В частности, будут поставлены вооружённые патрульные катера. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Конгрессе.

Председатели и рядовые члены соответствующих комитетов Конгресса будут иметь возможность ознакомиться с предложениями об оказании Украине военной помощи до того дня, когда Конгресс будет формально уведомлен о планах Министерства обороны США, связанных с Украиной.

С 2014 года США предоставили Украине военную помощь на сумму около 1,5 миллиардов долларов "для защиты Украины от агрессии России и для содействия реформам украинской армии".

Речь идёт о первой половине 250-миллионого пакета помощи Украине на нужды обороны, выделение которого было ранее включено Конгрессом в бюджетные ассигнования.

Новый пакет помощи включает, в частности, противо-артиллерийские радары и патрульные катера Mark VI — в свете инцидентов в Чёрном и Азовском морях и в связи напряжённостью между Украиной и Россией.

С 2014 года США предоставили Украине военную помощь на сумму около 1,5 миллиардов долларов. Заявленная цель военной помощи – защита Украины перед агрессией России и содействие реформам украинской армии.

В 2018 году в Чёрном море неподалёку от Керченского пролива российскими пограничниками были захвачены три военных корабля Украины и 24 моряка, которых обвинили в попытке нарушить российскую границу. Моряков отпустили только в рамках обмена между Россией и Украиной в сентябре прошлого года, корабли вернули Украине в конце года.