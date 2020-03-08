Спецназ взял штурмом квартиру судьи в Колпинском районе Петербурга

08.03.2020, 1:00, Новости дня

Бойцы спецназа взломали двери квартиры судьи в Колпинском районе Петербурга, рядом с которой был найден труп подростка, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В квартире никого нет. <…> Владелец квартиры уже едет на место», – приводит слова источника ТАСС.

По данным источника, в полицию поступило сообщение об обнаружении тела подростка на лестнице в жилом доме на улице Ижорского Батальона. По предварительным данным, подросток получил огнестрельное ранение в голову из охотничьего ружья.

По факту убийства подростка в жилом доме в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В субботу в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпине было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы.

По предварительным данным, в квартире судьи в Колпинском районе Петербурга мог находиться вооруженный мужчина, в связи с чем был подготовлен штурм.

Ведется розыск подозреваемого.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / В «Слуге народа» считают, что законопроект о земле могут рассматривать больше месяца

05.01 / «Маленькая Австрия» не захотела принимать детей-беженцев с острова Лесбос

18.02 / Украина и Эстония на заседании Совбеза ООН поднимут вопрос наступления боевиков на Донбассе

13.02 / Гуляющий по стене кот восхитил Сеть

05.03 / Греф назвал причину низкого уровня высшего образования в России

13.01 / В мире: Нидерланды накрыла мода на смерть

27.02 / Во Франции признали невиновной экс-участницу Femen, которая воткнула осиновый кол в восковую фигуру Путина

24.02 / В Виннице объявили подозрение шести сотрудникам колонии, где от побоев умер арестованный

19.02 / В столичном регионе ФСБ задержаны 7 экстремистов

30.01 / В Кремле ответили на вопрос об отношении к «сделке века»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика