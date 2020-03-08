Спецназ взял штурмом квартиру судьи в Колпинском районе Петербурга
08.03.2020, 1:00, Новости дня
Бойцы спецназа взломали двери квартиры судьи в Колпинском районе Петербурга, рядом с которой был найден труп подростка, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В квартире никого нет. <…> Владелец квартиры уже едет на место», – приводит слова источника ТАСС.
По данным источника, в полицию поступило сообщение об обнаружении тела подростка на лестнице в жилом доме на улице Ижорского Батальона. По предварительным данным, подросток получил огнестрельное ранение в голову из охотничьего ружья.
По факту убийства подростка в жилом доме в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
В субботу в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпине было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы.
По предварительным данным, в квартире судьи в Колпинском районе Петербурга мог находиться вооруженный мужчина, в связи с чем был подготовлен штурм.
Ведется розыск подозреваемого.
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