Мнение: Грохнется ли стоимость нефти до 10 долларов за баррель?

08.03.2020, 1:00, Разное

Очевидно, что совладелец «Лукойла» Леонид Федун разбирается и в экономике и в вопросах ценообразования нефти куда лучше меня. И у меня нет оснований не верить Федуну, когда он говорит, что Россия поступила нерационально и глупо, когда вышла из сделки ОПЕК+.  И  с 1 апреля все нефтедобывающие страны могут добывать столько нефти, сколько захотят. А это неминуемо приведет к резкому падению стоимости нефти.

«Это очень неожиданное, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 миллионов долларов до 150 миллионов долларов в день» — заявил Федун.

Эта сумма будет складываться из ожидаемого падения цен на нефть с уровня в $60 за баррель (пока действовала  сделка ОПЕК+) до отметки в $40 при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день…

Нефть марки Brent уже обновила минимум с лета 2017 года, стоимость нефти опустилась ниже 48 долларов. Но это еще не дно.

Было время, когда с ноября 1985 года по март 1986 года стоимость нефти упала до 10 долларов за баррель. А произошло  это именно после того, как Саудовская Аравия перестала себя сдерживать и буквально завалила мировой рынок нефтью.

Переживаю, как бы и сейчас история не повторилась. Или нет худа без добра:  подешевеет нефть — обрушится и стоимость бензина?  Накануне посевной — это будет очень своевременно!  Фермеры Канады или США, например, будут очень довольны…  У нас-то бензин вряд ли подешевеет, скорей даже наоборот…

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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