Guardian — за гендерное равенство — ЕС намерен ввести обязательные квоты для женщин в руководстве компаний

08.03.2020, 0:42, Новости дня

Брюссель принял решение «стряхнуть пыль» с инициативы, которая предусматривает введение обязательных общеевропейских квот для женщин в правлении компаний. Впервые это предложение выдвигалось ещё восемь лет назад, но ряд стран его отвергли. Тем не менее в Еврокомиссии надеются переубедить участников и принять проект в рамках масштабной стратегии гендерного равенства, пишет The Guardian.



Reuters

Брюссель решил возродить планы по обязательным квотам для женщин в советах директоров европейских компаний. Всё это происходит на фоне замедления процесса обеспечения полового равенства на руководящих должностях, пишет The Guardian.

Еврокомисссар по равенству Элена Далли сказала журналиста, что квоты «могут показаться очень уродливым словом». Но, по её словам, они являются «необходимым злом», потому что в противном случае изменений в этом вопросе придётся ждать ещё 100 лет.

В 2012 году был вынесен на рассмотрение проект директивы, согласно которой европейским компаниям грозил штраф, если в их советах женщины не занимали как минимум 40% мест. Но предложение было встречено в штыки центрально- и североевропейскими членами ЕС, в том числе Великобританией, отмечает издание.

Тем не менее накануне Еврокомиссия объявила, что собирается «стряхнуть пыль» с законопроекта 2012 года в связи с запуском пятилетней стратегии гендерного равенства. Широкомасштабный план предлагает привести к единству законодательства стран-участниц организации, в том числе по таким вопросам, как насилие в отношении женщин.

По мнению комиссии, вопрос о равном соотношении полов во властных кругах вызывает наибольшую тревогу, потому что женщины оказываются недостаточно представленными в политике и бизнесе. В Европарламент прошло рекордное число женщин, но 61% мест всё ещё занимают мужчины.

В ЕС женщины составляют порядка четверти из наблюдательных членов советов директоров (26,4%). Но, согласно исследованию комиссии, с 2015 года эта тенденция замедлилась. Более того, на ключевых должностях доля женщин не превышает 8%.

Европейские чиновники указывают на примеры других стран, включая Францию, Германию, Италию и Бельгию. Они ввели квоты самостоятельно, что привело к стремительному росту

числа женщин в руководстве компаний.

Когда комиссия предприняла свою первую попытку установить общеевропейские квоты для женщин в правлениях компаний, этим планам противостояло тогдашнее британское коалиционное правительство. Но даже выход Соединённого Королевства из ЕС не гарантирует принятия закона.

Вице-председатель Еврокомиссии Вера Йоурова заявила, что с тех пор, как в ЕС впервые попыталась принять закон, во взглядах других участников блока «ничего» не изменилось. Но она добавила, что важно не оставлять попыток их «переубедить».

В конце года Брюссель также собирается предложить законопроект о прозрачности зарплат. По словам Далли, это будет первый шаг для сокращения разрыва в доходах между мужичинами и женщинами.

В целом по ЕС женщины получают за свою работу на 16% меньше, чем мужчины. Наибольший разрыв наблюдается в Чехии, Эстонии, Германии и вышедшей из блока Великобритании, обращает внимание The Guardian.