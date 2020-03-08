Немецкий политик — Россию нужно понять — она бьётся не за Асада, а за целостность Сирии

08.03.2020, 0:42, Новости дня

Отношения Запада с Россией сейчас более напряжённые, чем во времена холодной войны, поэтому необходимо подумать, как изменить ситуацию к лучшему, считает председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек. В связи с этим он призывает Европу проявить больше понимания к действиям РФ в Сирии. Для Москвы речь идёт не об Асаде, а о том, чтобы не допустить развала ещё одной страны после того, что было с Ираком и Ливией, пояснил Платцек в интервью Die Welt.



Reuters

Председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек призывает Европу проявить понимание к действиям РФ в сирийском конфликте, пишет немецкая газета Die Welt.

По его мнению, это необходимо, потому что отношение к РФ постепенно ухудшается. Президент Германии недавно говорил об опасности отчуждения между россиянами и немцами. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер также отметил, что ситуация сегодня более взрывоопасна, чем была во времена холодной войны. Именно поэтому следует задуматься о том, как изменить положение дел к лучшему, поясняет Платцек в интервью изданию.

В беседе с главным редактором Die Welt председатель Германо-российского форума рассказал о том, что практически вырос среди русских: его родной город Потсдам, в котором располагалось более 30 тыс. военнослужащих, был самым массово оккупированным городом на востоке Германии. Военные всегда были очень дружелюбно настроены к немецким детям, и это наложило на него отпечаток, признался Платцек. «К тому же, РФ — гигантская страна, в которой много чудесных людей», — добавил он.

По его замечанию, любовь к русским не была повсеместно распространена даже в ГДР. В то же время, молодые люди из Германии на протяжении 40 лет отправлялись в Советский Союз на учёбу и для работы, и это не осталось без последствий. Так возникали русско-немецкие семьи.

Что касается современных конфликтов, в их возникновении не может быть виновна только одна сторона, убеждён Платцек. В Германии до сих пор ведутся дискуссии по поводу того, насколько умным решением было говорить с Украиной об ассоциации с ЕС и предоставлять ей выбор — сблизиться с ЕС или с Россией — не вовлекая при этом российскую сторону в параллельные переговоры. Этот шаг стал одной из причин, приведших к реакции России, с последствиями которой приходится кропотливо разбираться по сей день, считает глава Германо-российского форума.

В интервью Die Welt Маттиас Платцек также пояснил, что одной из причин российского вмешательства в Сирии стало нежелание Москвы наблюдать за разгромом очередной страны после развала Ирака и Ливии. «Речь вовсе не об Асаде», — подчеркнул политик. Некоторым Асад нравится, другим нет, третьи считают его неприемлемым. Однако суть в том, чтобы сирийская государственность не пошла тем же путём, каким, к примеру, пошла ливийская, а сохранилась, разъяснил Платцек.

По его словам, с точки зрения международного права, сирийские власти не приглашали Турцию на свою государственную территорию, где сейчас хозяйничают её войска. Это сложный процесс, включающий в себя множество аспектов. В этой ситуации нельзя всё упрощать и говорить, что одна сторона хорошая, а другая — плохая.

В то же время, Платцек согласился с главным редактором Die Welt в том, что финансовая поддержка, которую от РФ получают правые популистские партии в разных странах Европы, — абсолютно неверное решение. Впрочем, многие в РФ считают так же и не одобряют этого, подчеркнул он. При этом Платцек отметил, что нужно оказать поддержку тем, кто придерживается «правильной» позиции, вместо того чтобы рубить сплеча.

Также Платцек с сожалением признал, что для него РФ остаётся «страной с явно выраженными автократическими чертами». Тем не менее, в прошлом канцлер Вилли Брандт при всех разногласиях искал общие интересы с Москвой, вёл переговоры и заключал соглашения. Если это было возможно на самых напряжённых этапах холодной войны, то наверняка возможно и теперь, убеждён председатель Германо-российского форума.