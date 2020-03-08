Глава Татарстана предложил изменить поправку к Конституции о русском языке

08.03.2020, 0:30, Новости дня

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил мнение, что нужно изменить предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.

Минниханов считает, что сама идея о русском народе и языке, который используется в качестве основного в стране вне зависимости от национальности, не вызывает опасений, однако формулировка статьи, по его мнению, требует доработки, информирует URA.RU.

«Может, изложение смущает, и надо по-другому написать. Русский язык для нас всех – государственный язык. Владелец русского языка – русский народ. Здесь никто не спорит», – сообщил Минниханов.

Глава Татарстана признал, что поначалу формулировка показалась ему «вызывающей», однако если внимательно прочитать статью, то все вопросы снимаются.

Напомним, в конце февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что русский язык могут обозначить в Конституции как язык государствообразующего народа, но при этом основной закон страны должен гарантировать сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.

В Кремле подчеркнули, что внесение в Конституцию поправки, вводящей понятие «государствообразующий народ», никак не ущемляет права национальных меньшинств.

Политолог Нарине Товмасян объяснила в комментарии газете ВЗГЛЯД смысл поправки о государствообразующем русском языке.

Всего Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел 390 поправок к проекту президентского закона об изменениях Конституции. Второе чтение по поправкам запланировано на 10 марта, третье состоится 11 марта. Поправки также должны получить одобрение Совета Федерации и региональных парламентов. Также поправки будут рассмотрены Конституционным судом.

В том случае, если поправки получат поддержку на всех указанных этапах, состоится всероссийское голосование, которое намечено на 22 апреля.

Если россияне проголосуют за поправки, то вся процедура завершится указом президента об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками.



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