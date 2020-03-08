Правительство предложило запретить возбуждать дела о сбыте наркотиков

08.03.2020, 0:18, Разное

…без доказательств об их передаче.

Правительство предложило запретить возбуждать уголовные дела о незаконном сбыте наркотиков при отсутствии «достаточных» данных, указывающих на их передачу другим лицам. Законопроект опубликован на сайте Госдумы.

В пояснительной записке отмечается, что подавляющее большинство таких дел возбуждается по материалам об административных правонарушениях о незаконном потреблении наркотиков, а также «связанным со смертью жителей от „передозировки“ или при ДТП».

«В 2019 году из почти 26 тысяч (25 720) уголовных дел, возбужденных в отношении неустановленных сбытчиков, в суд было направлено только 23 уголовных дела, причем по 3 делам обвиняемые были оправданы», — говорится в документе.

Таким образом, предлагается запретить возбуждать уголовные дела по статье 228.1 и 228.4 УК «при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам».

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Источник: Новая газета



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