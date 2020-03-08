В Петербурге готовится штурм квартиры с вооруженным мужчиной

08.03.2020, 0:10, Новости дня

В Колпинском районе Петербурга на лестничной клетке обнаружен труп подростка; силовики готовятся к штурму квартиры с вооруженным мужчиной, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение об обнаружении трупа подростка на лестнице в жилом доме на улице Ижорского Батальона. <…> В квартире, где проживал погибший, по предварительным данным, находится вооруженный неизвестный. Готовится штурм», – приводит слова источника ТАСС.

Он также отметил, что дверь в квартиру никто не открыл. Подросток получил огнестрельное ранение в голову. Предположительно, из охотничьего ружья.

«Квартира, в контрой закрылся неизвестный мужчина с оружием, принадлежит судье», – добавил источник в правоохранительных органах.

Напомним, в мае 2018 года на востоке Москвы вооруженный мужчина взял в заложники соседей, одного из которых застрелил до начала штурма.



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