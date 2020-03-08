Мнение: Письмо: «Финансовая подушка просто необходима»

08.03.2020, 0:04, Разное

Про ресурс экономики девушка пишет.

Посмотрим на фрустрацию этого ресурса, и как на это влияет плохой локус контроля и самооценка в короне.

dhrust

Здравствуйте, Эволюция!

Недавно был разбор ресурса экономики, писали о фрустрации к заработкам и аддикции к расходам. Пишу в надежде на разбор моей ситуации, как мне кажется, противоположной.

Дело в том, что у меня сильная тяга к накопительству и экономии. Слышала истории про тех бабушек, которые моются в тазике холодной водой, в то же время храня под подушкой сотни тысяч… Возможно, это моё будущее)

(В конце письма автор дает понять, что считает ресурс экономики свой прокачанным. При этом ее Кривляка сравнивает ее с бабушкой с тазиком. Вот здесь видна корона. Автор думает, что ее позиция скупердяйства верна. Иногда сомневается, корона шатается, но она ее держит. Именно это главное в любом фрустрированном ресурсе. Вы считаете себя ОК, а мир вокруг хуже)

С детства были всякие копилки, куда я складывала мелочь со сдачи. В 18 лет открыла счёт с деньгами, которые мама накопила на моё образование — необходимость в них отпала, т.к. я без репетиторов поступила в МГУ на бюджет, предоставили общежитие. Хотела в другой вуз, но тогда бы пришлось снимать квартиру, а я не хотела нагружать родителей такими тратами. Тем более все пугали, что жизнь в Москве дорогая (на практике, кроме жилья, все цены как в родном городе), и я старалась экономить.

(Есть два вида фрустрантов экономики: те, кто спускают все на ветер, и те, которые жестко экономят. Это не противопложные ситуации, как думает автор, это одни и те же яйца. И в каждом ресурсе такие есть. Первые надеются, что их кривая сама вывезет, вторые уверены, что могут оседлать кривую и повелевать ею. А на самом деле кривая, то есть волна, поток жизни, плевать хотела на Штурманов обоих видов и чаще всего очень жестоко наказывает тех и других. Точнее они сами себя наказывают)

Острой необходимости в работе не было, мне всегда говорили, что лучше нормально отучиться, совмещение идёт во вред и тому, и другому. У меня было много разовых и сезонных подработок: с ними уже возникали накладки в расписании, когда приходилось то прогуливать пары, то тайком на рабочем месте делать домашку, то мчаться с экзамена и извиняться за опоздание. Хотя работать мне нравится, очень. Заработки изначально были второстепенны, но мне нравилось замечать, как растёт сумма на счету.

(Почему Штурманы такого типа любят перебирать свои копеечки? Потому что они уверены, что владеют этим полностью. Но человек ничем полностью не владеет, его имущество может сгореть, деньги подвергнуться инфляции или тоже сгореть, даже его собственное тело может в любой момент подвести. Ничего не принадлежит человеку, кроме его локуса контроля. Но именно локус контроля у автор — вне границ, где-то в будущем, где все должно сложиться по ее плану, равномерно накапать огромная сумма, и в ее план не должны вмешаться ни болезни, никакие форс-мажоры, ни иные обстоятельства)

Карманные деньги от родителей, стипендия, подработки — сумма, наверное, составляла прожиточный минимум. При этом я каждый месяц умудрялась и до сих пор стараюсь две трети своих доходов положить на счёт. Сейчас за четыре года там накопилась сумма, в десять раз больше стартовой, на неё я могу купить квартиру-студию в Москве. Для кого-то это мало, но для меня, безработной студентки, это повод для гордости.

(Интересный корм для короны. Корона Штурманов — Победитель. Проанализируете эту ее корону?)

Спустить с небес на землю меня пытается мама. Ей моё накопительство не нравится по двум причинам. Во-первых, она уверена, что в нашем государстве деньги могут обесцениться в любой момент, хранить и копить их нет никакого смысла (инвестировать я не умею и побаиваюсь, но рассматриваю возможность перевести часть денег в валюту).

(Мама ее права. Но автору мнение мамы не авторитетно, она считает маму транжирой. Автор с такой нежностью пишет, что побаивается инвестировать, будто считает свою трусость нормальной или даже хорошей. Так она и проживет всю жизнь серым премудрым пескарем, со своей кубышкой, не узнав, что такое жизнь)

Во-вторых, она не может спокойно смотреть на мою экономию, как ей кажется, чрезмерную. Здесь мы постоянно сталкиваемся, потому что я, напротив, не понимаю её расходов: большие для нас деньги на стрижку в салоне или индивидуального тренера. Никаких долгов или кредитов, но каждый месяц в ноль.

(Часть денег должна идти на жизнь, часть на умножение денег. Если вы «побаиваетесь», автор, и того, и другого, то вы останетесь на мели. Гордиться тут нечем, это печаль)

В принципе, меня бы это совсем не трогало, тем более что она их расходует и на меня. Даже когда я об этому не прошу. В мои визиты она покупает дорогую еду, нередко экзотическую, ведь я, по её мнению, питаюсь одними макаронами. Заочно покупает одежду или обувь, потому что я могу годами ходить в одном и том же. Заказывает такси, потому что иначе я бы шла пешком. У меня всё время ощущение, что я специально нищенствую, чтобы вымогать у неё эти деньги.

(Так и есть. Она даже проговорилась в начале абзаца, «меня бы это не трогало, тем более, что она их расходует на меня». Ей хотелось бы мамины деньги тоже прибрать к рукам и собрать в свою кубышку)

Хотя мне на самом деле нравится простая еда и длинные пешие прогулки, а вот шоппинг не приносит удовольствия. И начинала экономить я для того, чтобы стать материально независимой, а в итоге родители на меня всё равно тратят больше, чем я могу возместить.

(Вот это опять плохой локус и корона. Она думает, что кубышка делает ее независимой. Но живет за счет родителей, а все заработанное складывает. Ей кажется, что она имеет на это право, а она никакого права на это не имеет. Объясните, где ее границы?)

Я стараюсь не жалеть деньги на подарки (времени и сил на поиск чего-то подходящего точно не жалею), всегда приезжаю в гости к родственникам с полными руками, маме на юбилей взяла деньги даже из неприкосновенного запаса. Но чем больше в месяце праздников, тем больше я урезаю личные расходы или нахожу подработки, чтобы сбоев в пополнении копилки не было.

(Это похоже обессивно-компульсивное расстройство, и возможно уже нужен психиатр, чтобы начать терапию. Такие люди чувствуют сильную тревогу, когда в пополнении копилки сбой. Пополнение для них — ритуал, создающий иллюзию контроля над миром. А если они потеряют деньги, то сойдут с ума)

Мне никогда не нужно было много. Если я чего-то по-настоящему хочу, то всегда найду на это деньги или дешёвые варианты. Знаю десятки способов получить бесплатные или льготные билеты в театры, куда хожу пару раз в неделю. В любимый театр я даже устраивалась работать и за сезон посмотрела весь репертуар. Каждый год бываю на море за счёт организаций — форумы, фестивали, летние лагеря.

Если хочется встретиться с друзьями или для групповой работы, то чаще предлагаю общагу, чтобы не в кафе. Если договариваемся о кино, то настаиваю на утреннем сеансе. Вместо такси лучше общественный транспорт. И хотя я не называю прямо причины, но сложно утаить шило в мешке — часто предлагают заплатить за меня, иногда настаивают или даже не спрашивают, а просто оплачивают. Меня такое напрягает: лучше я сама немного потрачусь, чем буду в дружбе в роли побирушки. Единственное, парень в последних отношениях всегда за меня платил — у него была хорошая зарплата и все варианты досуга, который он предлагал, были слишком для меня.

(Парень сбежал, как я понимаю. Друзья тоже сторонятся, по крайней мере два раза в неделю она ходит в театр одна)

Бывает, сталкиваюсь с ситуациями «упущенной выгоды». Если купила смартфон, а через месяц вышла новая модель и мой подешевел, или если оплатила дорогой билет, а на следующий день объявили скидки, или если узнала об одной классной подработке слишком поздно, или если стипендия в этом семестре намного меньше из-за неудачной сессии… Меня это очень сильно расстраивает, иногда даже думаю, что если бы во всех таких ситуациях мне повезло чуточку больше, может, сейчас были бы деньги не на студию, а на двушку. Но тут локус быстро возвращается, и я продолжаю жить, исходя из того, что есть.

(Ей кажется, что локус возвращается, что в основном он у нее хороший. Хотя копить по копеечке, экономя на всем и побираясь у родителей и друзей, пусть не прямо, но щипцами — это очень плохой локус)

Вдохновила меня на написание письма вчерашняя семейная встреча. Зашёл разговор о родственнице и её муже, который внезапно лишился очень прибыльного бизнеса, а накоплений никаких не было, жили всегда одним днём, и сейчас с тремя детьми им непросто. Мама же сразу перевела стрелки на меня, что всё я как Кощей над златом чахну, не живу нормально, питаюсь чем попало, ношу что придётся, а ведь в нашем государстве легко потерять все деньги… Я ответила, что вот сейчас окончу университет, и как жить, без жилья, без работы? Финансовая подушка просто необходима.

(Люди, зацикленные на материальном, совершенно не понимают, из чего состоит жизненный успех. Успех состоит из спонтанности. Нужна мотивация, нужно вдохновение, нужно обаяние, чтобы получить реальный успех в жизни. Вот на что должны идти деньги. На новый заработок, на творчество, на здоровье. А если все только копить, то не будет спонтанности, будет только паутина. И упущенная выгода будет огромна, хотя скопидомы никогда не узнают об этом. Вот что делает штурманство в ресурсе экономики. Тот мужик, потерявший бизнес, его снова восстановит, если занимался любимым делом. А вот если она потеряет деньги на счету, она уже не восстановится)

Хотя копила я не для этого, если честно. Вообще ни для чего, без цели. Просто меня радует, что есть мои личные деньги на счету и их всё больше. Просто понимаю, что сейчас доходы мои крайне малы, и расходы не должны их превышать. С работой и постоянным заработком буду позволять себе больше. Наверное. Если это не просто скряжничество…

(Она считает все эти деньги своими. Хотя первоначальную сумму дала ей мать, на вуз, но тем не менее, и дальше она почему-то считает родительские деньги своими «карманными», и угощение друзьями и парнем присваивает. Видите как плохой локус позволяет считать чужое своим? Будущее она тоже считает своим подопечным и подконтрольным)

Но есть ещё один момент. Моя экономия идёт несколько в ущерб здоровью и имиджу. Я редко болею и активно занимаюсь спортом, люблю краситься и наряжаться, но моё питание далеко от правильного, косметика дешёвая, одежда поношенная, никаких салонных процедур…

В общем всё, в чём упрекает мама, более чем справедливо. Просто не могу отделаться от ощущения, что если буду следить за всем этим, то сильно выйду за пределы своих нынешних доходов. Может ли ресурс, в котором всё неплохо, быть в конфликте с другими? Или я вообще всё путаю, и с экономикой у меня на самом деле большая беда?

(Очень большая беда. Ей бы купить уже эту студию и успокоиться, начать жить. Но нет, она будет копить на двушку, потом на трешку, потому что пока деньги на счету, у нее иллюзия богатства и контроля над жизнью. Но это иллюзия под короной)

С уважением,

Д.