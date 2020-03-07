Джаред Лето едва не погиб при покорении скалы Red Rock

07.03.2020, 19:37, Разное

Американский рок-музыкант и актёр порадовал своих подписчиков в Instagram очередным постом, в котором поделился воспоминаниями об одном из случаев во время покорения им скалы Red Rock, расположенной в штате Невада. Из-за занятия опасным хобби вокалист альтернативного рок-коллектива Thirty Seconds to Mars едва не погиб, так как страховочная верёвка перетёрлась о камни.
В итоге Джаред Лето и профессиональный скалолаз Алекс Хоннольд сорвались со скалы. Это случилось 7 марта, год музыкант не уточнил. По словам оскароносного актёра, после разрыва верёвки он висел в воздухе на высоте примерно в 200 метров и уже прощался с жизнью. Однако альпинистам удалось добраться до скалы и благополучно продолжить покорение Red Rock. Теперь же, оборачиваясь назад, исполнитель находит ту ситуацию «достаточно забавной».

Тремя годами ранее подобный инцидент произошёл с Джаредом Лето в Йосемитском национальном парке, где он взбирался на Тафт-Пойнт. Тогда артисту пришлось повиснуть на тросе ещё на большей высоте – примерно в 300 метров. Музыкант отметил, что в подобное моменты человеку, для того чтобы выжить, нужно оставаться спокойным.

Все опасные ситуации не вынудили Джареда Лето бросить скалолазание, поскольку это занятие многому научило певца.



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