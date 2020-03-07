В The Aviationist рассказали о необычных наземных испытаниях Су-34

07.03.2020, 23:37, Разное

В Московской области на полигоне ГкНИПАС провели наземные испытания истребителя-бомбардировщика Су-34. Данное мероприятие удивило интернет-портал The Aviationist из США, заявившего, что ничего подобного ранее журналисты не видели.

Согласно имеющейся информации, речь идёт о тестах летательного аппарата, которые организовали в соответствии с планом, а затем провели на государственном казённом научно-испытательном полигоне авиационных систем (ГкНИПАС). Обозреватель Дэвид Сенсиотти заявляет, что данный объект в РФ является передовым. Его же следует считать самым крупным из полигонов, предназначенных для проведения испытаний систем авиационного вооружения. Вместе с тем, здесь же тестируются силовые реактивные установки, конструкции фюзеляжей, а также ударные комплексы летательных аппаратов российской разработки. Эксперт крайне удивлён кадрами из документального фильма под названием «Громовержец», входящим в цикл «Ударная сила», автором которого является телекомпания «Останкино».

Сенсиотти указывает на специальное наземное тестирование неуправляемой ракеты класса «воздух-воздух». По мнению журналиста, в видеоролике показана авиационная система С-25 или одна из её новейших модификаций, которую запустили с Су-34 со специальной «наземной платформы». Подобные испытания следует признать крайне сложными и интересными, считают в The Aviationist.