Анфиса Чехова рассказала о процессе смены имиджа в шоу «Модель XL»

07.03.2020, 23:37, Разное

Анфиса Чехова пояснила в Сети, как проходил процесс смены имиджа в телевизионном шоу под названием «Модель XL». По мнению известной российской ведущей, у многих участниц на лице были «сопли и слёзы».
Чехова сообщала не так давно, что вошла в состав жюри эксклюзивной программы. В субботу знаменитость анонсировала новый выпуск передачи, опубликовав видеосюжет. На кадрах видно, как волнуются участницы шоу. Ролик из будущего эфира опубликован в Instagram-аккаунте популярной телеведущей. Знаменитость написала, что при смене имиджа участниц программы звучал не только «мат-перемат», но и были «мокрые глаза». Звезда рассказала, что московский стилист Николай Овечкин, приглашённый в новое шоу, буквально срезал косы у молодых участниц проекта, после чего красил локоны в радикально красный цвет. Подписчики телеведущей написали, что ожидают новую телепередачу с большим нетерпением.

Пользователи отметили, что стилист работал, создавая новые образы, поэтому его поведение следует считать правильным. Девушки в итоге стали выглядеть гораздо красивее, они буквально помолодели на несколько лет. За короткое время видеосюжет, опубликованный в интернете Анфисой Чеховой, набрал свыше 14 тыс. просмотров.



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