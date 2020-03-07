Инсайдеры рассекретили камеру весеннего флагманского смартфона Huawei P40 Pro

07.03.2020, 23:37, Разное

Уже через 2,5 недели должна состояться премьера нового флагманского смартфона Huawei серии P40. Накануне официального анонса инсайдеры распространяют слухи о характеристиках девайсов. Накануне появилась первая подробная информация о камерах устройств.
Экспертам удалось рассекретить, какая именно камера будет у девайса Huawei P40 Pro. Вероятнее всего, она является многокомпонентной. Проще говоря, элементы будут размещены в прямоугольном модуле в одном из углов верхней части на задней панели.

В качестве основной камеры будет задействован модуль Sony IMX700 на 52 Мп. Вторым датчиком является Sony IMX650 на 40 Мп – это ультраширокоугольная камера. Что касается перископной камеры, то она также присутствует. Более того, она обеспечит 10-кратный оптический зум. В заключении эксперты отметили добавления телефото-модуля и датчика ToF.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Меган Маркл призналась в обмане ради получения роли

29.01 / Онколог рассказал о достижениях России в борьбе с раком

01.01 / Героя Украины Софию Ротару привлекли в новогоднюю ночь в Москве

08.01 / Ясновидящая Галина Янко предрекла дочери Юлии Началовой Вере трёх детей

18.02 / Названы 6 автомобилей с пробегом по цене нового кроссовера Kia Seltos

03.02 / Цеков призвал открывать уголовные дела против организаторов незаконных митингов

12.01 / Наука: 4 факта о памяти и болезни Альцгеймера

27.12 / В Москве по делу об убийствах задержали бывших спецназовцев

09.02 / В Южной Корее мать пообщалась с умершей дочерью в виртуальной реальности

07.02 / Исследователи рассказали о вреде электромобилей для окружающей среды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика