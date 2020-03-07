Инсайдеры рассекретили камеру весеннего флагманского смартфона Huawei P40 Pro

07.03.2020, 23:37, Разное

Уже через 2,5 недели должна состояться премьера нового флагманского смартфона Huawei серии P40. Накануне официального анонса инсайдеры распространяют слухи о характеристиках девайсов. Накануне появилась первая подробная информация о камерах устройств.

Экспертам удалось рассекретить, какая именно камера будет у девайса Huawei P40 Pro. Вероятнее всего, она является многокомпонентной. Проще говоря, элементы будут размещены в прямоугольном модуле в одном из углов верхней части на задней панели.

В качестве основной камеры будет задействован модуль Sony IMX700 на 52 Мп. Вторым датчиком является Sony IMX650 на 40 Мп – это ультраширокоугольная камера. Что касается перископной камеры, то она также присутствует. Более того, она обеспечит 10-кратный оптический зум. В заключении эксперты отметили добавления телефото-модуля и датчика ToF.