Трамп заявил, что борьба с коронавирусом в США так же безупречна, как его разговор с Зеленским

07.03.2020, 23:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сравнил меры, предпринимаемые властями США для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, с июльским разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Голос Америки».

Во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в Атланте Трамп заявил журналистам: «Все, кто нуждается в проверке, получают тест».

«Тестирование безупречно, как письмо и стенограмма [разговора с Зеленским], верно?» – сказал он.

Как отмечает The New York Magazine, за последнюю неделю в США зарегистрировано более 270 случаев заражения коронавирусом, 14 человек погибло. При этом Трампа критикуют за отсутствие экспресс-тестов на коронавирус – в действительности случаев заражения может быть намного больше.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 7 марта, в мире зафиксировано 101,9 тыс. случаев заражения коронавирусом (80,8 тыс. в Китае; 21,1 тыс. в других странах), умерли 3,5 тыс. человек.

Разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года стал причиной объявления импичмента 46-му президенту США. Демократы, инициировавшие импичмент, заявляли, что Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы украинские власти начали расследование в отношении Байдена-младшего. Таким образом глава Белого дома, по мнению демократов, хотел ослабить позиции Байдена-старшего, вероятного соперника Трампа на выборах 2020 года.

18 декабря Палата представителей одобрила две статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент. 

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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